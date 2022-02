Andrea Balzani presenta il suo romanzo d'esordio "Non si muore in un giorno di festa"

Sabato 12 febbraio, dalle 17 alle 19, la libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, ospita il firmacopie del romanzo d'esordio di Andrea Balzani: "Non si muore in un giorno di festa".

Jonathan, chiamato da tutti Jonni, è un educatore che vive una profonda crisi personale e lavora presso una grande cooperativa sociale affiliata all’Opera religiosa di Santa Giustina, guidata da un vescovo potente e ambizioso. Dopo un evento traumatico, l’uomo viene retrocesso in una fantomatica squadra traslochi, che ha il compito di svuotare le case lasciate in eredità dagli anziani ospitati all’interno dell’Opera. Qui incontra dei personaggi davvero bizzarri, ma soprattutto conosce Berto, ex tossicomane con cui stringerà amicizia, e Fanti, uomo senza scrupoli, caposquadra e nipote del vescovo.

Durante uno sgombero la squadra ritrova alcuni diari appartenuti a una donna: Sofia. Quelle pagine celano un terribile segreto che il vescovo, con l’aiuto del malvagio nipote, farà di tutto per nascondere. Spetterà allora a Jonni e Berto salvare i diari e, con essi, la memoria di Sofia, donna di origine ebraica la cui vita è stata segnata per sempre dalla guerra e da un evento drammatico perpetrato dall’odio fascista.

Andrea Balzani ha quarantasei anni e vive a Ravenna, nel 1999 ha vinto il premio letterario “Percorrendo la memoria” Valle del Senio. Nel 2001 ha pubblicato il racconto dal titolo L’amavo per la rivista letteraria "Tratti" (ed. Mobydick). Ha lavorato come giornalista per il quotidiano Corriere dell’Alto Adriatico e per alcune riviste di Ravenna. Dopo una forte esperienza di volontariato con la disabilita? ha lasciato il giornalismo per il sociale.