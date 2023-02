Andrea Pennacchi sul palco con lo spettacolo "Pojana e i suoi fratelli"

Andrea Pennacchi, accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo da Giorgio Gobbo e Gianluca Segato, è protagonista sul palcoscenico del Teatro Masini di Faenza, domenica 19 febbraio alle ore 21, con il suo spettacolo Pojana e i suoi fratelli. L’appuntamento fa parte della rassegna Teatri d’Inverno – Sguardi sulla drammaturgia contemporanea.

I fratelli maggiori di Pojana - Edo il “security”, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero - videro la luce all’indomani del primo aprile 2014. In quel giorno, infatti, l’Italia scoprì che in un capannone di Casale di Scodosia (comune del veneziano noto per i mobilifici e per i carri allegorici) veniva costruito un Tanko, una “macchina movimento terra” blindata, con un ‘cannoncino’ in torretta.

Biglietti: 10 euro (intero); 5 euro (under 29).