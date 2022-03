Andrea Pomella presenta il romanzo "I Colpevoli"

La rassegna letteraria Il Tempo Ritrovato arriva al Caffè Letterario di Ravenna, dove venerdì 18 marzo alle ore 18.00 viene presentato I Colpevoli (Einaudi), romanzo di Andrea Pomella. Nell'incontro l'autore sarà accompagnato dallo scrittore Stefano Bon.

"Non voglio vederti mai più", dice un bambino di 7 anni a suo padre, che se ne è andato di casa. Lo dice, ma poi soprattutto lo fa. Si rifiuterà d’incontrare il padre per 37 anni. 13500 giorni. Per poi ritrovarlo all’improvviso: ed è proprio la storia del loro riavvicinamento, dei passi veri e falsi di ognuno, dei pensieri e delle derive, il fuoco vivo di queste pagine. Il bambino che ha pronunciato quella frase, il bambino che ha abbandonato il padre rovesciando le consuetudini, è l’autore di questo libro. È lui, ormai adulto, a raccontare la ricostruzione del rapporto - impossibile eppure concretissimo - con suo padre, a mettersi in gioco senza infingimenti, a ferirsi, a denudarsi una riga dopo l’altra. Usando l’io come una clava, per rompere tutti i vetri e tutti i muri. In cerca di un senso, di una direzione.

Andrea Pomella è nato a Roma nel 1973. Ha pubblicato per Einaudi L’uomo che trema (2018). Ha scritto anche delle monografie su Caravaggio e su Van Gogh, I Musei Vaticani (Editrice MuseiVaticani 2007), il saggio 10 modi per imparare a essere poveri ma felici (Laurana 2012) e tre testi narrativi: Il soldato bianco (Aracne 2008), La misura del danno (Fernandel 2013) e Anni luce (Add 2018). Scrive su «Doppiozero» e «minima & moralia».