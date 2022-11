Andrea Renzi porta in scena "La neve del Vesuvio"

Indirizzo non disponibile

Per la rassegna Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea, Accademia Perduta/Romagna Teatri propone, lunedì 5 dicembre alle ore 21 presso la Casa del Teatro di Faenza (via Oberdan 9/a), lo spettacolo La neve del Vesuvio, un testo di Raffaele La Capria, adattato, interpretato e diretto da Andrea Renzi.

Ne La neve del Vesuvio, una raccolta di racconti autobiografici il cui protagonista è Tonino, un bambino che viene descritto dai due anni fino al primo ginnasio nella Napoli degli anni ’30, lo stile di La Capria raggiunge un vertice di nitore, semplicità e trasparenza. “Mi interessavano quei momenti in cui, mentre la vita scorre inavvertita, avviene per caso e all’improvviso la scoperta di una verità che ci tocca nel profondo e resta poi radicata nell’animo per sempre”, così l’Autore stesso argomenta le ragioni del suo libro. Gli eventi di questo piccolo romanzo di formazione sono le scoperte conoscitive che vanno formando la coscienza di Tonino: da quando scopre di vivere nel tempo a quando scopre di essere uno e distinto e passa dalla pura sensazione alla parola.

Biglietti: 10 euro (intero); 5 euro (under 29).