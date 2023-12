"Anema e Core" al Mercato Coperto: a Ravenna una delle feste più famose di Capri

Per chi non conosce le pietre miliari della canzone napoletana, tra i titoli da ricordare vi è sicuramente anche ‘Anema e Core’, un inno all’amore e alla vitalità di Napoli. Questa canzone, diventata un simbolo della cultura partenopea, è anche il nome della Taverna più famosa al mondo, quella di Capri. Gianluigi Lembo, figlio d'arte dello storico chansonnier Guido, sarà ospite in esclusiva il 16 dicembre alla serata speciale del Mercato Coperto di Ravenna in piazza Andrea Costa. Porterà sul palco i successi della musica napoletana rivisitati e interpretati in modo coinvolgente, i grandi classici italiani e le hit di successo internazionale. Musica dal vivo, canzoni da cantare insieme al pubblico e vero divertimento, con l’atmosfera che ha reso l’“Anema e core” meta anche delle più grandi star nazionali e internazionali del cinema, del teatro, della musica, imprenditori, politici e sportivi, stilisti e famiglie reali. Da Jennifer Lopez, a Lenny Kravitz, Beyoncé e Katy Perry solo per citarne alcuni.



INFO CENA

La cena sarà curata dallo chef stellato del Mercato Coperto e Casa Spadoni Marco Cavallucci. Prevede due portate a scelta in una carta di terra e mare e dessert.

Franciacorta Berlucchi in apertura serata.

Costo persona 75 euro.

Info e prenotazioni: 3428174898 | info@mcravenna.it