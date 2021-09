Annuale della morte di Dante: anticipato l'orario delle letture della Divina Commedia

Dal 4 al 12 settembre, in concomitanza degli eventi di punta delle celebrazioni dantesche come il 700° Annuale della morte di Dante e il Festival Dante 2021, le letture di fronte alla Tomba di Dante sono anticipate alle ore 17.00. Dal 13 settembre e fino alla fine di ottobre le letture torneranno al consueto orario delle ore 18.00. È sempre possibile seguire l'appuntamento con L’ora che volge il disìo - Lettura perpetua della Divina Commedia via streaming sul canale facebook Ravenna per Dante.