Anteprime e film di successo all'arena del Carmine

Ben cinque anteprime in una settimana, quelle in programma all’Arena del Carmine dal 18 al 24 agosto. L’appuntamento è, come da tradizione, nel chiostro del Carmine di Lugo (piazza Trisi) dalle 21.15.

Martedì 18 agosto sarà in programmazione l’anteprima Babyteeth - Il senso della vita di Shannon Murphy. Milla, collegiale 15enne, sta contemplando la possibilità di buttarsi sotto la metropolitana quando davanti a lei irrompe Moses, un ventenne senza fissa dimora. È un incontro fatale in molti sensi, perché sia Milla che Moses hanno una certa familiarità con la morte, lei perché gravemente malata, lui perché tossicodipendente.

Mercoledì 19 agosto, nuova anteprima con Il grande passo di Antonio Padovan.Mario vive a Roma, Dario nel Polesine. Figli dello stesso padre e di madre diversa, Mario e Dario sono fratelli ma non hanno niente in comune, condividono soltanto il dolore dell'abbandono paterno. La follia di Dario, genio incompreso dell’ingegneria aerospaziale, provoca suo malgrado la loro riunione. Dopo un tentativo di lanciarsi sulla Luna finito con un campo incendiato e la denuncia del vicino, Dario viene condannato al ricovero coatto ma l’intervento provvidenziale di Mario cambia il corso degli eventi e punta la Luna.

Giovedì 20 agosto viene proiettata l’anteprima di Haifaa Al-Mansour, La candidata ideale. Maryam è una dottoressa consapevole della responsabilità del proprio ruolo che esercita in un piccolo ospedale in Arabia Saudita. Nonostante la sua professionalità deve lottare quotidianamente contro il pregiudizio diffuso nella società nei confronti delle donne. In famiglia, anche se ha un padre musicista di ampie vedute, sono inizialmente le sorelle a frenarne le prospettive per il futuro perché già hanno dovuto subire il precedente dileggio nei confronti della madre, cantante ora defunta.

Torna, venerdì 21 agosto, Gli anni più belli di Gabriele Muccino, mentre sabato22 agosto, c’è la pellicola Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson. Harlan Thrombey, romanziere, editore e carismatico patriarca di una bizzarra famiglia allargata, è morto. Scoperto dalla giovane cameriera Marta la mattina dopo un’imponente festa di compleanno per i suoi 85 anni, il cadavere eccellente ha la gola tagliata ma sembra essere il frutto di un suicidio.

Domenica 23 agosto arriva Il meglio deve ancora venire di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, seguito il giorno successivo, lunedì 24 agosto dall’anteprima Non conosci Papicha di Mounia Meddour Gens. Nedjma è una ragazza vivace che ama la moda e sogna di fare la stilista. Frequenta l’università, esce di nascosto la sera con la sua migliore amica, ma nell’Algeria degli anni Novanta viene mal giudicata da chi disprezza la libertà femminile. La voglia di mettere su la sua prima sfilata viene dunque vista come un affronto dai fondamentalisti del posto e la sua vita e quella delle sue amiche inizia a prendere una piega sempre più pericolosa.

Le proiezioni iniziano alle 21.15. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 25, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc.