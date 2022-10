Motori, giochi e mercatini all’antica Fiera di san Rocco

Orario non disponibile

Quando Dal 06/11/2022 al 06/11/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna a Faenza l’antica Fiera di san Rocco che affonda le sue radici nel XIII secolo. Giunta alla 25esima edizione la fiera sarà anche una festa per “Faenza. La Téra di Mutur”. Il 6 novembre, nella porzione di città che rientra nel Rione Verde, Corso Mazzini, via Cavour, viale dello Stradone via Pascoli, le strade all’interno di questo immaginario quadrilatero saranno dedicate alle associazioni che proporranno momenti di svago e gioco, ai produttori di prodotti enogastronomici, agli hobby e tanto altro ancora.

Nel parcheggio di via Cavour, davanti al dopolavoro ferroviario, si concentreranno i gonfiabili per i bambini e le giostrine ma anche le bancarelle che troveranno posto anche lungo tutta via Cavour. Il Parco Tassinari, abitualmente molto affollato, sarà la sede del Borgo Medievale mentre i vicoli Vergini e Montini ospiteranno il Mercatino Medievale con i tanti mestieri del tempo. Mostre e le conferenze amplieranno la durata della manifestazione.