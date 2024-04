Inediti, letture, musica: alla Casa del Teatro con Antonella Talamonti torna il "Kabarett"

Doppio appuntamento giovedì 18 aprile alle ore 19 e venerdì 19 aprile alle ore 21 alla Casa del Teatro di Faenza, per la ripartenza della rassegna "Kabarett" curata dal Teatro Due Mondi. Protagonista di questi primi appuntamenti sarà la compositrice, formatrice, ricercatrice e performer Antonella Talamonti, da anni collaboratrice del Teatro Due Mondi, con cui condividerà la scena in questi due appuntamenti speciali dal titolo Curriculum.

Antonella Talamonti realizza installazioni e sonorizzazioni di spazi attraverso laboratori sulla relazione tra suono, spazio, movimento, parola e memoria dei luoghi. Lavora nel campo della vocalità, dell’improvvisazione vocale e della formazione musicale per musicisti, attori, danzatori, insegnanti, educatori e operatori sociali. Concepisce e realizza musiche di scena e collabora stabilmente con il Teatro Due Mondi di Faenza, con il Faber Teater di Chivasso e con il Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia. Ha partecipato alla creazione e al progetto didattico della Scuola Popolare di Musica di Testaccio a Roma.

La Casa del Teatro si trova in via Oberdan 7/A a Faenza. Ingresso unico 2 euro. Posti limitati, prenotazione obbligatoria: online per 18 aprile: https://teatroduemondi.it/eventi/kabarett-24-1/?occurrence=2024-04-18; online per 19 aprile: https://teatroduemondi.it/eventi/kabarett-24-2/?occurrence=2024-04-19; telefonica: allo 0546 622999 oppure, il giorno dello spettacolo, al 331.1211765.