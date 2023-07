Antonio Bertoni con "Figure IV" in mostra alla Pallavicini

Sabato 22 luglio 2023 dalle ore 18:30 presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, si inaugura “Figure IV”. La personale di Antonio Bertoni, a cura di Roberto Pagnani e con testo critico di quest’ultimo a catalogo, rimarrà allestita fino a domenica 30 luglio e sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 18 alle 21.

L’evento, promosso e organizzato da CARP Associazione di Promozione Sociale in collaborazione con lo Spazio Espositivo PALLAVICINI 22 Art Gallery e con l’Archivio Collezione Ghigi-Pagnani, si avvale del patrocinio del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale e del sostegno di BCC Ravennate Forlivese e Imolese.



La Mostra

Invitato ad esporre i propri lavori presso Pallavicini 22 per il progetto di CARP Aps “SOSTENIAMO I GIOVANI TALENTI”, Antonio Bertoni si presenta con una serie di quadri realizzati su carta da spolvero preparata e riportata su supporto di MDF.

Lo stesso artista racconta di trovare ispirazione da maestri dalla forte carica drammatica ed espressiva quali Francis Bacon e Alberto Giacometti. Questa drammaticità viene da lui addolcita con sorrisi quasi beffardi che animano i suoi soggetti rappresentati infanti, spesso sorridenti, dall’espressione di adulto. Alcuni gattonano, altri sono già in posizione eretta ma dal passo ancora incerto. Il loro sorriso è solo apparente e inquietano lo spettatore in quanto non hanno una contentezza da bambino quasi ci fosse un marchio “genetico” che li ha resi già adulti nell’espressione nonostante non siano ancora cresciuti.

Bertoni dipinge un’allegoria della vita dove le due età - quella della giovinezza e dell’età matura - arrivano a fondersi in un unico corpo creando così delle entità atemporali.

Nelle sue composizioni Bertoni dimostra una grande padronanza pittorica nella costruzione anatomica delle forme riuscendo ad “agire” con un solo colore/non colore che è il nero d’avorio.

Nel suo lavoro si percepisce la presenza del pittore dotato di un’esperienza consolidata, nonostante la giovane età.

L’Artista

Antonio Bertoni è un giovane artista figurativo, nato a Faenza (RA) nel 1999, che sta frequentando il corso di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna dopo essersi diplomato al Liceo Artistico e Musicale "Antonio Canova" di Forlì.

La scelta di una pittura figurativa è stata immediata come quella per l'uso esclusivo del colore nero al fine di rimanere ancorato a una originaria vocazione umanistica dell'arte e di raggiungere una sintesi formale senza tempo e senza precise e specifiche relazioni con la contemporaneità.

Le sue “figure”, volti o più complesse composizioni di corpi, intendono ribadire l'insignificanza del soggetto e l'atteggiamento antieroico che hanno caratterizzato l'arte del XIX e XX secolo.