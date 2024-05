Un apericena "bestiale" per aiutare gli amici a 4 zampe

La sezione Enpa di Ravenna organizza un evento di beneficenza in favore degli animali bisognosi. Sabato 1° giugno è infatti in programma l'"Apericena Bestiale", presso il Circolo Mameli in Via Ravegnana n. 110 a Ravenna, dalle ore 18 alle 21. Dopo le degustazioni a buffet, alle 20 lotteria organizzata da Enpa, con costo dei biglietti di un euro.

Il ricavato sarà utilizzato per le cure e l'alimentazione dei gatti randagi delle colonie feline. Prenotazione con messaggio Whatsapp al numero 339.1385034 oppure inviando una mail all'indirizzo ravenna@enpa.org. Per informazioni 0544. 36944.