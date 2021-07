Un apericena vegan per aiutare gli amici animali

Mercoledì 28 luglio, dalle ore 19.30, l'associazione Clama Ravenna propone un'apericena vegan di beneficenza per sostenere i tanti progetti in difesa degli animali seguiti dall'associazione presso il forno Antico Porto di Ponte Nuovo (via Romea Sud, 51). Il costo è di 15 euro: per una degustazione vegan e un drink. E' richiesta la prenotazione entro il 27 luglio al numero 0544 61504, o tramite messaggio WhatsApp al numero 338 2391685.