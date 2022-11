Un aperitivo con l'ex campione Aldo Serena per raccogliere fondi in favore del reparto pediatrico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un aperitivo letterario il cui ricavato sarà devoluto al reparto pediatrico di Ravenna, Santa Maria delle Croci, per la ricerca contro i tumori. Questo è l'appuntamento in programma il 2 e 3 dicembre, alle 18, al locale “Tre pizzichi di sale”, a San Marco, con ospite l'ex calciatore Aldo Serena che, in tale occasione, presenterà il suo libro “I miei colpi di testa”. Aldo Serena racconterà aneddoti e curiosità riguardanti la sua carriera calcistica e risponderà alle domande di un giornalista e a quelle dei tifosi.