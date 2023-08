Aperitivo musicale in spiaggia: da Soul Mundo a Lebron Johnson

Indirizzo non disponibile

Continuano gli appuntamenti di Spiagge Soul. Domenica 13 doppio aperitivo in musica dalle 18. Al BagnOsteria Tarifa - Kite Beach di porto Corsini arriva Soul Mundo, mentre al Bagno Kuta di Punta Marina si ascolta Lebron Johnson & Andy Pitt Band.

Soul Mundo é un viaggio musicale che nasce nel 2014 dall’incontro tra la cantante e viaggiatrice Marty Frida e dal chitarrista Francesco Cilio entrambi appassionati di musiche sudamericane e flamenco. Sonorità di paesi lontani ed un omaggio ai ritmi avvolgenti e vibranti della tradizione cubana e non solo: dal Brasile, all’Argentina, fino alla Spagna.

Un volto nuovo della Black Music in Italia, LeBron Johnson, cantante dalla voce potente e raffinata al tempo stesso, una timbrica calda e suadente. Originario della Nigeria classe 1998 arriva in Italia nel 2017. Inizia da subito a frequentare la Chiesa Evangelica di Ravenna, dove oltre ad essere Pastore, canta e suona Gospel nel coro. Dal recente sodalizio con il chitarrista Andrea Pititto (Andy Pitt) è scaturito questo progetto, con l’idea di costruire qualcosa di significativo che collega il Blues tradizionale e la musica New Soul, derivando un sound intenso intriso di groove e feeling, con qualche brano inedito e cover.