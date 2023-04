Aperte le iscrizioni al contest “MusicAre” di Marina di Ravenna

Sei una/un cantautore? Un interprete? Hai una band e vuoi emergere, vuoi farti conoscere? Sei un Dj? Vuoi avere la possibilità di presentarti in incidere un pezzo inedito o di partecipare in alcuni dei Festival Musicali più importanti? Il contest MusicAre si svolgerà sabato 17 e domenica 18 giugno 2023 a Marina di Ravenna (RA). Le giurie di ogni categoria saranno composte da ospiti illustri del panorama musicale italiano.

Per tutte le informazioni e per iscriversi, consultare il Regolamento Completo su www.rselivestreaming.com oppure scriverci musicarerse@gmail.com, telefonare +390544462471 o whatsapp al +393204084274. L’ultimo giorno utile per iscriversi è 1 Giugno 2023.