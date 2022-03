Aperte le iscrizioni alla decima Biennale di Pittura "Città di Faenza"

Sono aperte le iscrizioni alla 10° Edizione della Biennale di Pittura, il concorso d’arte targato Pro loco Faenza. Nella galleria d’arte comunale Voltone della Molinella, in pieno centro storico, dal 27 maggio all’11 giugno 2022 saranno esposte le opere in gara.

Anche per questa edizione gli artisti potranno presentare una propria opera pittorica a soggetto libero, ma tematicamente legato alle peculiarità del territorio faentino (dal punto di vista storico, paesaggistico, culturale, delle tradizioni, ecc.).

Il formato massimo dell’opera, orizzontale o verticale, è di cm 50x70 (le misure si intendono comprensive dell’eventuale cornice). È inoltre prevista una sezione intitolata alla memoria di Ermanno Forani per il “piccolo formato”, vale a dire per le opere delle dimensioni massime di cm 30x30 (le misure si intendono comprensive dell’eventuale cornice).

Gli interessati dovranno iscriversi al concorso entro il 30 aprile 2022 – seguendo tutte le indicazioni previste nel Regolamento – e consegnare l’opera alla galleria comunale Voltone della Molinella nella giornata di martedì 24 maggio dalle 10.00 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.00.

Il Regolamento è disponibile: alla Pro Loco Faenza, voltone della Molinella n. 2 in orario d’ufficio, sul sito www.prolocofaenza.it, sul sito dedicato www.biennalepitturafaenza.org.

Una giuria composta da cinque membri designati dalla Pro Loco Faenza deciderà l’assegnazione dei quattro premi posti in palio. La premiazione avverrà durante l’inaugurazione di venerdì 27 maggio alle ore 18. Da tale data la mostra sarà visitabile nei giorni ed orari in via di definizione.