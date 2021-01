Aperte le iscrizioni alla quinta edizione di Cinemasuono Festival

La fusione tra stili artistici diversi è il miglior modo per dare libero sfogo alla propria arte e ottenere qualcosa di nuovo, inedito ed entusiasmante: immagini e musica che si fondono in un’opera unica, alla riscoperta di un modo di fare cinema dalle potenzialità ancora sottovalutate. Con questa convinzione lo Spazio Culturale ScambiaMenti di Cervia apre le iscrizioni alla quinta edizione di Cinemasuono Festival.

Questo concorso a partecipazione gratuita nasce con la volontà di selezionare e premiare tre cortometraggi muti inediti della durata massima di 15 minuti. Le opere saranno proiettate e musicate dal vivo in apertura di ognuna delle tre serate del Festival, organizzato dallo Spazio Culturale ScambiaMenti. La manifestazione si terrà a Cervia nelle date del 12, 19 e 26 luglio 2021, nella suggestiva location della Piazza Garibaldi.

Una giuria internazionale composta da appassionati ed artisti selezionerà i tre corti migliori. Il premio dedicato al primo classificato sarà una residenza artistica a Cervia, durante la quale il regista girerà un nuovo cortometraggio prodotto da Scambiamenti. L’ultimo prodotto di questa iniziativa, “Never Apply Salt ot Attract a Potential Lover” di Jethro Massey, sta viaggiando tra i festival cinematografici di tutto il mondo, accogliendo numerose critiche positive anche in Asia ed oltreoceano, oltre che in Europa.

Per far pervenire l’opera a Scambiamenti e partecipare al concorso sarà necessario seguire le istruzioni del bando, visualizzabile sul sito della manifestazione. L’opera dovrà pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2021 tramite la piattaforma FilmFreeway.