Apertura con film, torta e brindisi per il 20esimo Ravenna Nightmare

L’Opening Night del Ravenna Nightmare Film Fest è arrivato. Sabato 12 novembre, a partire dalle 20, il festival celebra i suoi 20 anni insieme al pubblico con una grande torta e un brindisi. La serata al Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze continuerà con la proiezione gratuita del film più particolare della sezione Contemporanea del Nightmare: “Lamb”, interpretato da Noomi Rapace. Ingresso gratuito.

Il film si sviluppa attorno al concetto della “metamorfosi”, che è anche il tema principale della XX edizione della manifestazione. “La perla nascosta di Cannes”, così è stata soprannominata la pellicola di Valdimar Jóhannsson, film imperdibile e soprattutto inedito in città. Vincitore del Premio per l’Innovazione nella sezione “Un Certain Regard” e qualificatosi come Miglior Film al Sitges Film Fest, “Lamb” è un perturbante poema visivo, ispirato alle leggende popolari nordiche e alle incontrollabili forze della natura, che ricorda a tratti “The Northman” di Robert Eggers e “Midsommar” di Ari Aster.