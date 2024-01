Sport, natura e territorio: aprono le iscrizioni per la "Corsa della Bonifica e di Dante"

Domenica 17 marzo alle 9.30 dall'Aquae Sport Center parte la variegata stagione outdoor di Trail Romagna con la "Corsa della Bonifica e di Dante". Tre i percorsi off road che abbracciano un territorio ricco di emergenze storiche e naturalistiche: due itinerari di 8 e 15 km aperti a tutti e uno di 22 km riservato ai runners che si insinua nel cuore della pineta di Classe fino alla quercia di Dante, fiancheggia la valle dell’Ortazzo, entra eccezionalmente nella riserva naturale integrale della Foce del Bevano e attraversa la pineta Ramazzotti seguendo l’itinerario della tappa 21 del Cammino di Dante.

La manifestazione ha il sostegno del Consorzio di Bonifica della Romagna che in questo territorio, sospeso tra terra e acqua, fonda le sue radici. Le iscrizioni sono aperte in anteprima sabato 27 gennaio presso il Centro Sportivo Aquæ dalle 10 alle 18 e on line da domenica 28 gennaio sul portale Endu https://api.endu.net/r/i/85744. La programmazione completa di Trail Romagna sarà resa pubblica entro il 4 marzo.