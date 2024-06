Con "Giardini segreti" aprono le porte i tesori del Ceas

Indirizzo non disponibile

Il Ceas Bassa Romagna propone nelle sue sedi operative diverse iniziative e aperture nell’ambito di "Giardini segreti", la rassegna promossa dall’associazione "Giardino e dintorni" per domenica 9 giugno.

Il Podere Pantaleone a Bagnacavallo propone una visita guidata alle 17 e sarà aperto e visitabile dalle 10 alle 18.30. Il Podere è un’area di riequilibrio ecologico istituita nel 1989, comprende nove ettari ricchi di vegetazione autoctona, con zone umide e habitat tipici di un bosco della pianura padana come era anticamente. Per informazioni contattare il 347 4585280.

A Villanova di Bagnacavallo, l’Ecomuseo delle erbe palustri propone l’apertura per la visita all’etnoparco, all’ecomuseo e al parco pubblico di fronte, con installazioni artistiche di intreccio caotico vegetale. Possibilità di visitare numerose mostre. Per informazioni erbepalustri.associazione.@gmail.com, telefono 0545 280920.

Infine, Casa Monti ad Alfonsine propone dalle 10 alle 12 l’apertura dell'oasi dell'ex fornace Violani, in via Destro Senio 1. La stazione si estende su circa 5 ettari di acqua dolce alimentata da falda freatica, con sponde ricche di canneti e vegetazioni arbustive e arboree. Per informazioni casamonti@atlantide.net, telefono 0545 299149.