Per il compleanno di Muky il Mic apre in via straordinaria la sua casa museo

Un giorno per ricordare una grande artista, nel giorno del suo compleanno, celebrandone l'opera per il territorio. Domenica 8 ottobre il Museo internazionale della ceramica (Mic) di Faenza festeggia Muky, nome d’arte di Wanda Berasi, con una parziale apertura di Palazzo Muky Matteucci, in piazza 2 giugno, 7 a Faenza. Per l’occasione sarà possibile visitare il primo piano e il piccolo studio della nota artista.

Muky, scomparsa il 7 gennaio del 2022, ha lasciato a Faenza e alla Fondazione Mic il complesso dove abitava, composto dalla Loggetta del Trentanove e dalla Rotonda Galli, con una destinazione ben precisa: la realizzazione della Casa Museo destinata alla storia dei due artisti e il Palazzo delle Arti dedicato alle residenze di artisti internazionali.

Muky (1926-2022) pittrice, scultrice, ceramista, poetessa ha dedicato la sua vita all’arte e alla promozione delle arti. Nata a Trento si trasferisce a Faenza nel 1955, frequenta la Scuola d’Arte ceramica e incontra Domenico Matteucci, l’uomo che cambiò radicalmente la sua vita. I due condividono un sodalizio artistico che durerà fino alla scomparsa di Matteucci nel 1991: Muky porterà vitalità e un nuovo linguaggio artistico, legato all’informale e alla bicromia bianco/nero, stilema dell’epoca. Dalla fine degli anni ’60 avvia nella Loggetta del Trentanove un cenacolo culturale per incontri artistici, letterari, intellettuali, musicali, teologici per dare vitalità alla città di Faenza in un luogo unico al mondo.

“La Fondazione Mic ha iniziato a sistemare gli spazi, a pianificare i vari interventi, a cercare di rendere fruibili alcuni ambienti – racconta Claudia Casali, direttrice del MIC Faenza - serviranno molte risorse in futuro, al momento non disponibili. Questa prima parziale apertura, in occasione del suo compleanno, seguita ai diversi garage sales che si sono succeduti nei mesi precedenti, intende testimoniare il lavoro costante e l’impiego di risorse che la Fondazione MIC sta mettendo in campo per cercare di realizzare il sogno di Muky e attivare un polo culturale unico per la città di Faenza”.

L’ingresso è libero, ma sono accettate donazioni volontarie. Info: 0546697311, info@micfaenza.org, www.micfaenza.org.