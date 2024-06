Per il Palio del Niballo visite gratuite a Palazzo Milzetti

Il 23 giugno 2024, in occasione della giostra finale del Palio del Niballo a Faenza, preceduta dal corteo storico, l’ingresso a Palazzo Milzetti - Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna sarà gratuito per tutti i visitatori.

Il museo di Palazzo Milzetti è aperto nei seguenti orari. Da Lunedì a Sabato e festivi infrasettimanali: dalle 9.00 alle 18.30 (ultimo ingresso: 17.45). Domenica: dalle 13.30 alle 18.30 (ultimo ingresso: 17.45). È possibile richiedere un'apertura straordinaria la domenica mattina, a partire dalle ore 9.00, per gruppi di almeno 15 persone, scrivendo anticipatamente all'indirizzo drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it

Si ricorda inoltre la possibilità di acquistare la Carta Milzetti (al costo di € 10,00 per il biglietto intero e di € 4,00 per quello ridotto), un abbonamento annuale che dà diritto all'ingresso gratuito al museo e a tutti gli eventi organizzati per un anno intero dalla data di sottoscrizione.