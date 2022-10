Aperture speciali e visite guidate per la Biennale del Mosaico e la Notte d'Oro

Indirizzo non disponibile

Sabato 8 ottobre, in concomitanza con l’apertura della VII edizione della Biennale di Mosaico contemporaneo di Ravenna, la città celebra la Notte d’Oro con tante iniziative. Nell’occasione la Domus dei Tappeti di Pietra resta aperta con orario continuato dalle 10 alle 22.30 (ingresso ridotto a 3 euro dalle ore 18.30), mentre la Cripta Rasponi e i Giardini pensili sono aperti dalle ore 17.30 alle ore 22.30 (ingresso ridotto a 1 euro dalle ore 18.30).

Inoltre tutte le domeniche, dal 9 ottobre al 27 novembre, presso il Museo Tamo Mosaico, via Rondinelli, 2 e presso la Domus dei Tappeti di Pietra, via Barbiani, sono in programma visite guidate ad aggregazione libera, nella mattinata alle ore 11 e alle ore 11.30 e nel pomeriggio alle ore 15 e alle ore 15.30. (Tariffe: 3 euro a persona oltre al pagamento del biglietto di ingresso ridotto 3 euro).

Sarà aperto in occasione della Biennale e della Notte d'Oro anche il Mar- Museo d’arte della città di Ravenna, che per l’occasione sarà aperto fino alle 24, ad ingresso gratuito, anche per visitare la mostra Prodigy Kid, nell’ambito della Biennale del Mosaico contemporaneo.

Aperture straordinarie anche per: Mausoleo di Teodorico, dalle 8.30 alle 18.30. Ingresso gratuito; Basilica di Sant’Apollinare in Classe, dalle 8.30 alle 19.30. Ingresso gratuito; Museo Nazionale di Ravenna dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 19.30 alle 23. Ingresso gratuito; Battistero degli Ariani, dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 17 e dalle 19.30 alle 23. Ingresso gratuito; Biblioteca Classense, chiude alle 23. Ingresso gratuito; Casa Dante, chiude alle 23. Ingresso gratuito dalle 17.30 alle 23. (Ultimo ingresso alle 22) Museo Dante, chiude alle 23. Ingresso gratuito dalle 17.30 alle 23. (Ultimo ingresso alle 22); Tomba di Dante e Quadrarco di Braccioforte, chiudono alle 23. Ingresso gratuito.