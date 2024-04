Aperture straordinarie a Palazzo Rasponi per il 25 aprile e il 1° maggio 

In occasione delle giornate del 25 aprile e dell’1 maggio, Palazzo Rasponi dalle Teste sarà aperto con orario continuato dalle 11 alle 19. L’orario rimane invece invariato negli altri giorni. L’ingresso è come sempre libero. Oltre ad ammirare il palazzo storico nel cuore di Ravenna, sarà possibile visitare la mostra d’arte “Alberto Salietti, pittore” dedicata alla figura di Alberto Salietti (Ravenna, 1892 – Chiavari, 1961) considerato tra i protagonisti della vicenda figurativa italiana del primo Novecento e degli anni centrali del secolo scorso.

Non solo pittura in questo nuovo capitolo della ricerca Novecento Rivelato, perché nelle stesse sale del Palazzo di piazza Kennedy, è visitabile anche il progetto fotografico Ravenna Bella, suggestivo racconto visivo in ventisei immagini di grande formato, per rivedere con occhi diversi uno dei luoghi più amati di Ravenna: la Darsena di città. Le immagini, appartenenti al Fondo fotografico della Biblioteca Classense, provengono dalla ricerca curata da Enzo Pezzi, Gabriele Pezzi e Giancarlo Gramantieri e sono riferibili agli scorci cittadini dei primissimi anni del Novecento, quelli di un giovanissimo Alberto Salietti che proprio qui iniziava la sua brillante attività come “pittore ravennate”.

E nel pomeriggio di martedì 7 maggio sarà possibile partecipare alla seconda visita guidata pomeridiana. Alle 17.30, Laura Gramantieri racconterà al pubblico le vicende di inizio novecento narrate nella mostra fotografica Ravenna Bella. Un’ora prima, alle 16,30 dello stesso giorno invece, Paolo Trioschi, curatore della mostra Alberto Salietti, pittore, racconterà la storia del grande artista ravennate attraverso le opere esposte. Le iniziative sono a partecipazione libera.