La rassegna "Approdi" si chiude con i live di CousCous a colazione e Asianoia

Domenica 17 settembre il Cisim di Lido Adriano ospiterà l’ultimo appuntamento di Approdi2023, la rassegna firmata da Cisim e Ravenna Teatro. La data conclusiva di Approdi sarà all’insegna della musica con il live dei CousCous a colazione, degli Asianoia e degli esiti del Cisim Lab. Le porte di viale Parini apriranno alle ore 21.00 e l’inizio dei live sarà alle ore 21.30.

CousCous a colazione sono un progetto nuovo e fresco che fonde sonorità dance e pop a influenze jazz e r’n’b. Grazie alle diverse provenienze culturali dei suoi componenti i loro brani sono arricchiti da elementi che traggono origini dal sound Mediterraneo e dall'Africa. Negli anni hanno saputo destare molto interesse tra il pubblico e operatori del settore arrivando in finale a importanti contest di musica indipendente in tutta Italia, tra i quali Musica Da Bere, Arezzo Wave, Music Is The Best, La Zona d'Ombra e Palchi Belli.

Asianoia sono un gruppo indie rock italiano formatosi a Ravenna nel 2021. Il sound del gruppo viene plasmato da differenti influenze stilistiche, partendo dall'indie fino al post punk, dal rock alternativo al cantautorato. Nel 2022 hanno pubblicato il loro primo EP “asianoia” e nel corso di questo anno sono stati selezionati in alcuni contest musicali (La Zona d’Ombra, Il Rock è Tratto) e hanno aperto il concerto di Giorgio Canali e Leo Fulcro.