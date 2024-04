Doppio appuntamento "in trasferta" a Faenza per lo ScrittuRa Festival

Lo ScrittuRa Festival sbarca a Faenza per due giornate al Faventia Sales con incontri dalle 17 alle 23. Venerdì 26 aprile le giornate faentine apriranno con una riflessione sul cambiamento climatico a un anno dall’alluvione. Alle 17 sarà infatti ospite Vincenzo Levizzani dirigente di ricerca dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr e autore del libro “Quando fuori piove. Storia e futuro della pioggia” (Il Saggiatore). Seguirà alle 18.30 Mauro Covacich, scrittore triestino vincitore del Premio Campiello, parlerà di “Kafka” (La Nave di Teseo). Chiuderà la prima giornata alle 21 Antonio Iovane autore di “Il carnefice: Storia di Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine” (Mondadori), con Gianni Gozzoli, autore podcast di Radio Rai.

Sabato 27 aprile si apre alle 17 con Paolo Valoppi, scrittore ed editor Einaudi, che parlerà dei testimoni di Geova attraverso il suo folgorante esordio “Mio padre avrà la vita eterna ma mia madre non ci crede” (Feltrinelli), in dialogo con Samuele Marchi. Alle 18.30 ci sarà il grande ritorno di Pino Cacucci, Il narratore che meglio ha raccontato il Messico, con romanzi cult come “Puerto Escondido” e “Viva la vida” torna per raccontarci le gesta del rivoluzionario Pancho Villa, in dialogo con Matteo Cavezzali.

La due giorni faentina si chiude alle 21 con Valentina Notarberardino e “Operazione bestseller. Dietro le quinte del successo editoriale” (Ponte alle Grazie).