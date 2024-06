Musica sperimentale e dj set protagonisti a Marina di Ravenna

Sulla spiaggia dell'Hana-Bi due serate di vero divertimento estivo il prossimo fine settimana. Venerdì 28 e sabato 29 giugno (rispettivamente dalle ore 19 e 18) il bagno di Marina di Ravenna ospiterà due feste a base di musica live e dj set.

La prima è Oh Fagianino Summer Tour, che alla presentazione della nuova linea di vini in lattina della cantina Randi ("Oh Fagianino", appunto) unisce il live dei Cacao e il dj set di HollySpleef. La seconda, sabato 29, dal titolo Antenna Beach Bash, è invece dedicata all'agenzia di management Antenna Music Factory, e vedrà protagonisti la band Hey!Himalaya, il cantautore Sandri insieme alla sua live band e i due dj set di Carota (Lo Stato Sociale) e Nikita Voguel. Ingresso gratuito.



Venerdì una serata fra live, dj set, food e brindisi in lattina. La presentazione della nuova e freschissima linea di vini in lattina Oh Fagianino della cantina Randi sarà occasione per una festa a base di musica, con il concerto del duo Cacao e il dj set di HollySpleef, oltre a vari dj set. Due live romagnoli come il Fagianino, ma dal sound internazionale: Cacao, che destrutturano a modo proprio mezzo secolo di kraut, psichedelia, elettronica, musica afro e dub; HollySpleef, che ci porta in un viaggio eclettico e organico in un giardino di groove dove semi di improvvisazione jazz sbocciano in un ibrido ambient hip-hop, house e dub. Dalla cena fino a tarda notte, insieme allo speciale dj set by Bronson Produzioni e la food station della cucina dell’Hana-Bi.

Hey!Himalaya, protagonista sabato, è invece un progetto composto da quattro ragazzi che, nati e cresciuti a Lecco, conducono parallelamente i loro progetti musicali. Ritrovatisi a Bologna nel 2019 con l'obiettivo di intraprendere un nuovo percorso, sperimentano sonorità che ibridano il cantautorato con l'elettronica. Nel 2023 hanno vinto il Premio Fred Buscaglione.

Sandri è Michele Alessandri, cesenate classe 1996. Sin da giovanissimo si avvicina alla musica suonando il basso da autodidatta per poi intraprendere gli studi in contrabbasso classico al conservatorio. Il suo percorso da solista nasce grazie all’incontro con Andrea Cola e al suo studio di registrazione, dove ha ultimato e registrato tutti i suoi brani collaborando con musicisti come Jang Senato, Comaneci, Alberto Fortis e Sunday Morning, artisti che hanno deciso di puntare sul suo percorso musicale. Carota è Enrico Roberto della band Lo stato Sociale.

Nikita Voguel, DJ/produttrice italo-indiana, lascia il segno con un'impronta musicale esotica e un approccio dinamico, creando una profonda connessione tra la sua anima e il pubblico. La sua carriera musicale è iniziata con il canto classico, profondamente influenzata dal padre e mentore, devoto collezionista di dischi. Ispirata fin dall'inizio da influenze EBM ed electro, oggi domina ritmi groovy techno, fondendo ipnotiche melodie orientali e generando un'esperienza musicale coinvolgente.