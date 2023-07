Appuntamento a Villa Ramona a San Pietro in Trento con il concerto ‘Evviva l’opera’

Riprendono, dopo una sosta di tre anni, le iniziative in Villa a San Pietro in Trento. L'assessorato al Decentramento in collaborazione con il Consiglio territoriale di Roncalceci, l'associazione culturale “La Ramona” e il comitato cittadino di San Pietro in Trento organizzano per venerdì 21 luglio, alle 21 a Villa Ramona, “Evviva l’opera!!” concerto per soprano, mezzosoprano, flauto e arpa, con Paola Sanguinetti, soprano, Daniela Pini, mezzosoprano, Giovanni Mareggini al flauto e Morgana Rudan all’arpa.

Paola Sanguinetti, protagonista di diverse opere liriche, collabora attivamente dal 1997 con Andrea Bocelli, esibendosi al suo fianco nei tour in Europa, e nel mondo, oltre che in numerosi concerti in Italia. Svolge inoltre un'intensa attività concertistica, principalmente in duo con l'arpista Davide Burani. L’ingresso è ad offerta libera.