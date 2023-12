Apre il Villaggio di Natale di Advs: tornano le 'fontane danzanti' e la lotteria della Befana

Venerdì 8 dicembre, alle 15, viene inaugurato il tradizionale Villaggio di Natale di Advs Fidas Ravenna che accompagnerà tutte le festività dei ravennati animando Piazza San Francesco con tante iniziative per grandi e piccini. Si parte con lo spettacolo di Billo Circus subito dopo l’inaugurazione, per festeggiare l’Immacolata e l’inizio delle festività.

Il Villaggio dei Donatori di Sangue dell’Ospedale di Ravenna sarà aperto tutti i giorni dalle ore 15, fino al 6 gennaio 2024. Alle baite di legno i volontari dell’associazione offriranno thé caldo, vin brulé, dolci, pandoro, popcorn, zucchero filato, palloncini e gadget per tutti. Come ogni anno, viene proposto un ricco programma di eventi che vedranno la conclusione con l’attesa estrazione della Lotteria della Befana di beneficenza, che quest’anno mette in palio premi fino al 22esimo estratto. Il primo premio è una Citroen C3 Pure Tech. I biglietti della lotteria si possono acquistare al costo di 2,50 euro tutti i giorni al Villaggio, oppure presso la sede dell’Associazione all’ospedale di Ravenna.

Nel programma di eventi non manca il tradizionale appuntamento con le spettacolari fontane pirodanzanti che illumineranno Piazza San Francesco sabato 23 dicembre alle ore 18.30. Al Villaggio di Natale i volontari sono anche a disposizione per chiunque volesse chiedere maggiori informazioni su come iniziare a donare. Tutto il ricavato del Villaggio verrà utilizzato per diffondere l’importanza della donazione di sangue e plasma.

Gli eventi

Venerdì 8 dicembre inaugurazione alle 15 del Villaggio di Natale, poi spettacolo del Billo Circus. Sabato 9 tornano le risate con il Billo Circus, mentre domenica 10 ci sono i balli country con Free to dance.

Giovedì 14 e venerdì 15 dicembre, dalle ore 15.00 alle 19.00, "Facciamo il pane!", un laboratorio bimbi con i maestri panificatori, degustazione di biscotti, bomboloni al forno e pane. Sabato 16 alle 15 "Rockin’ Xmas Live! Parte 1" con Officina della Musica e poi domenica 17 spazio a "Rockin’ Xmas Live! Parte 2".

Sabato 23 dicembre, ore 18.30, tornano le attese Fontane pirodanzanti: acqua, luci, musica e fuoco in coreografie mozzafiato. Domenica 24, vigilia di Natale, dalle 15 arriva Babbo Natale in piazza.

Sabato 30 dicembre, ore 15, “Aspettando la Befana” con Andrea Lama il cantautore dei bimbi. Lunedì 1 gennaio dalle 15 si festegggia il nuovo anno tra sciucaren e ballerini romagnoli con il Gruppo Folk Italiano alla Casadei.

Sabato 6 gennaio, dalle 15, si chiudono le festività con le "Bolle di sapone giganti" di GiulyRoby Pirilampo, poi alle 16.30 si svolge l'estrazione della Lotteria della Befana 2024.

Inoltre tutti i mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00 si tiene un laboratorio per bimbi.

Premi Lotteria della Befana 2024

1. CITROEN C3 Pure Tech

2. CITY BIKE marca XP

3. BUONO VIAGGIO AG. MILLEPIEDI € 500,00

4./5. BUONO SPESA € 250,00 FAMILA

6. BUONO SPESA AUTOFFICINA CASADIO € 250,00

7./8. BUONO SPESA € 150,00 FAMILA

9./10. 4 INGRESSI MIRABILANDIA

11./12. BUONO SPESA € 100,00 FAMILA

13./14. GOLD CARD CINEMACITY (10 ingressi)

15./16. SMARTBOX “Fuga dalla città” 1 notte/colazione x 2 pax

17./18. BUONO SPESA € 50,00 “PIADA PAZZA” di Nata e Sonia

19./20./21./22. PROSCIUTTO NOSTRANO