Gli aquiloni volano per Dante: l'anteprima del festival internazionale tra balletti acrobatici e performance scenografiche

Quest'anno parte da Ravenna, con un'originale anteprima, il Festival internazionale dell'aquilone, popolare kermesse cervese che in questo 2021 è dedicata a Dante in occasione del 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta. La 41esima edizione del festival celebra Dante facendone volare l’icona sulle ali della creatività sostenibile, e ambientando nella città dove il Sommo Poeta visse gli ultimi anni della sua vita, una speciale preview articolata in tre appuntamenti diversi, in programma nei primi due weekend di settembre.

Si parte dal Parco di Teodorico sabato 4 e domenica 5 settembre con “L’aquilone di Dante”. Onorando la circostanza per la quale molte culture del mondo utilizzano per indicare gli aquiloni proprio il termine “stella”, gli organizzatoris’ispirano al verso che chiude il 34° e ultimo canto dell’Inferno per un omaggio alla comunità che parte dai bambini, ai quali è dedicata la principale attrazione dell’evento: il laboratorio didattico nel quale impareranno a costruire “L’aquilone di Dante”. In concomitanza con l’attività didattica (riservata agli iscritti, con prenotazione attraverso messaggio WhatsApp al numero 389 8723116), i più amati protagonisti di Arteventoo Cervia danno forma e colore a uno spettacolo originale offrendo un esempio d’intrattenimento adatto a tutta la famiglia. Oltre al volo dei “giganti”, dell’aquilone d’arte, storico e acrobatico, il programma prevede un approfondimento sull’opera del maestro del vento ravennate Medio Calderoni, scomparso nel 2005, e un balletto di volo acrobatico a ritmo di musica eseguito dalla campionessa Sara Rizzetto in memoria di Elisa Bravi e delle vittime di femminicidio, in collaborazione con Una Panchina Per Elisa e Linea Rosa.

Nei giorni delle celebrazioni dantesche l'anteprima del festival continua poi a volare con Pop Up Sky Gallery, scenografici display di aquiloni giganti su alcuni degli scorci più pittoreschi di Ravenna. Sabato 11 la performance si svolge in Darsena, davanti all’opera dello street artist Ericailcane, con la collaborazione dell’Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, e nel contesto dell’iniziativa nazionale Italian Port Days, promossa per avvicinare la cittadinanza alla vita e cultura portuale. Domenica 12, l’omaggio nel vento si sposta invece sulla Spiaggia Libera adiacente la Diga Foranea Sud, a Marina di Ravenna, quasi a conclusione di un ideale percorso a ritroso in cui gli aquiloni di Artevento, già accolti al Parco Teodorico, dopo essersi riavvicinati all’acqua in Darsena, ritornano infine alla spiaggia e al mare pronti al grande appuntamento con il 41° festival.