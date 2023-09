Arena del Carmine di Lugo, la magia del cinema all’aperto dura ancora altre cinque serate

Prima il fenomeno cinematografico dell’anno, poi – in contemporanea nazionale – il nuovo film con Sergio Castellitto. L’Arena del Carmine di Lugo aggiunge cinque serate al cartellone estivo, regalando un’ultima occasione di godere della magia del cinema all’aperto nel centro storico lughese.

Il 6 e 7 settembre, sullo schermo, Barbie. Il nuovo film di Greta Gerwig (Lady Bird, Piccole donne) oltre ad essersi rivelato il successo commerciale dell’anno (e non solo), può vantare un impatto socio-culturale inimmaginabile all’uscita. La scrittura intelligente e lo sguardo lucido sulla contemporaneità della regista e sceneggiatrice, affiancata dal compagno Noah Baumbach, insieme alle performance straordinarie di Margot Robbie e Ryan Gosling, hanno fatto sì che i cinema di mezzo mondo, quest’estate, si tingessero di rosa.



A seguire – da venerdì 8 a domenica 10 – arriverà Il più bel secolo della mia vita. La nuova e coinvolgente commedia di Alessandro Bardani, tratta da una sua pièce teatrale, vede nel cast Valerio Lundini e un abilissimo Sergio Castellitto, impeccabile nel suo rendere sullo schermo un centenario cinico e sempre pronto alla freddura, e sarà proposto in contemporanea con l’uscita nelle sale cinematografiche al chiuso.



Cinemaincentro, insieme al Comune di Lugo, ha deciso così di prolungare, seppur solo di cinque giorni, l’estate di cinema dentro il Chiostro del Carmine, un’estate iniziata in uno dei momenti più drammatici per la città ma che ha visto comunque una programmazione ricca di eventi ed è stata premiata dall’interesse e dalla partecipazione della cittadinanza lughese. Apertura ore 20.30, inizio proiezioni ore 21.15. Prezzi: Barbie: intero 6,50€ - ridotto 5,00 Il più bel secolo della mia vita: biglietto unico Cinema Revolution (film italiani ed europei): 3,50€

Lunedì 4 settembre è prevista la proiezione la proiezione del documentario Infinito – L’universo di Luigi Ghirri, in collaborazione con l’associazione Lugo Land.A presentarlo, nel chiostro del Carmine, il fotografo lughese Luca Nostri.

Ghirri, cui questo suggestivo documentario è dedicato, è stato uno dei più influenti fotografi italiani e maestro assoluto per quanto riguarda la fotografia di paesaggio, ambito nel quale è stato pioniere e innovatore, soprattutto sull’uso del colore e al quale ha affiancato, negli anni, una prolifica attività diretta alla scena musicale italiana, con la realizzazione delle copertine di tanti dischi iconici, tra i quali (oltre ai tanti di Lucio Dalla, con il quale si può parlare di sodalizio artistico), l’ultimo dei CCCP, Epica Etica Etnica Pathos. La storia artistica di Luigi Ghirri si connette al territorio lughese e alla bassa Romagna in più di un’occasione: per il celebre progetto Viaggio in Italia (1984, curato da Ghirri assieme a Gianni Leone ed Enzo Velati), considerato il manifesto della nuova scuola italiana di paesaggio, viene inclusa una importante fotografia del 1982 di Olivo Barbieri del Pavaglione di Lugo; nel 1986 Ghirri è tra i fotografi inclusi nel progetto Traversate del deserto, concepito e curato dai Figli del deserto (un’associazione culturale di Fusignano) assieme allo scrittore Gianni Celati; successivamente fotografa il centro storico di Lugo su incarico del Touring Club, per i due volumi dedicati all’Emilia Romagna.



Infinito di Matteo Parisini si presenta come un lavoro attento e preciso negli obiettivi, primo fra tutti, quello di offrire uno squarcio sulla poetica e sull’estetica di questo grande maestro grazie all’intervento di poche persone a lui realmente vicine e a quanto raccolto dall’Archivio Ghirri; il tutto, necessariamente, passando attraverso l’occhio attento di un direttore della fotografia capace come Luca Nervegna.



Luca Nostri, cui spetterà il compito di arricchire l’esperienza e accompagnare gli spettatori in questo viaggio, è un fotografo che vive e lavora a Lugo. Dopo studi di sociologia presso l’Università di Bologna, ha frequentato le lezioni di Guido Guidi all’Accademia di Belle Arti di Ravenna per poi ottenere un dottorato in fotografia alla Plymouth University. Da oltre quindici anni concentra la propria ricerca artistica sulla Bassa Romagna, con un approccio interdisciplinare convogliato nel progetto Lugo Land, al quale collaborano fotografi e autori internazionali.

