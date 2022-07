Arena delle Cappuccine: tutto esaurito per la serata con Elio Germano

Un’arena delle Cappuccine di Bagnacavallo al completo ha accolto, nella serata di sabato, l’attore Elio Germano. Intervistato da Gianni Gozzoli e Matteo Cavezzali, Germano ha condiviso con il pubblico le sue riflessioni sul mondo del cinema prima della proiezione dell’ultimo film di cui è protagonista, “America Latina” di Damiano e Fabio D’Innocenzo e ha poi risposto alle numerose domande del pubblico interessato e partecipe.

La rassegna “Bagnacavallo al cinema” prosegue ora con un’altra intensa settimana di film. Martedì 5 luglio verrà proiettato “Tiepide acque di primavera” di Xiaogang Gu, mercoledì 6 “Quo vadis, Aida?” di Jasmila Zbanic e giovedì 7 “I giganti” di Bonifacio Angius”. Il fine settimana prenderà il via venerdì 8 con “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday” di Lee Daniels per proseguire sabato 9 con “Corro da te” di Riccardo Milani e domenica 10 con “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino (in replica lunedì 11).