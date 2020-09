Armi, battaglie ed erbe officinali: visite esperienziali alla Rocca con Caterina Sforza

Teatri di battaglie e sfide tra cavalieri, dimore di principi e principesse, i Castelli dell’Emilia Romagna sono uno straordinario patrimonio da scoprire e ammirare. Torna anche quest'anno “Oh…Che Bel Castello!”, iniziativa giunta alla sua terza edizione. Per due fine settimana consecutivi, sabato 3 e domenica 4 ottobre e sabato 10 e domenica 11 ottobre, aprono le rocche e le fortezze incastonate nel bel paesaggio naturale di tutta la Regione, con visite guidate a tema, fiabe animate, eventi speciali di notte, laboratori per ragazzi, degustazioni e aperitivi.

Alla Rocca di Riolo Terme, sabato 3 (ore 18) e domenica 4 ottobre (ore 10.30 e 15,30), si svolge l’iniziativa “D'Armi e Battaglia”, visita esperienziale guidata da Caterina Sforza in persona, stirpe guerriera e indole indomita e moderna, che accompagna i partecipanti nei luoghi della sua battaglia. Nell’ottobre del 1504 il Castro di Riolo fu l'ultima roccaforte a combattere al grido di "Ora e per sempre Caterina Sforza" per poi soccombere sotto la feroce armata di Giovanni Sassatelli detto il "cagnaccio". Ingresso: 8 euro.

Domenica 11 ottobre, ore 15.00, è prevista invece un’altra visita: Gli esperimenti di nostra signora Caterina, esperienza tra erbe officinali e ricette cifrate per scoprire i segreti del ricettario della “Leonessa delle Romagne”. Ingresso: 5 euro.