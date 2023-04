"Around The Rock", 30esima edizione all'Almagià: tre giorni di musica live

Da giovedì 13 a sabato 15 aprile arriva alle Artificerie Almagià di Ravenna la 30ª edizione di Around The Rock. In forma di festival, torna con tre serate di concerti che vedranno sul palco una selezione delle migliori band locali, tra emergenti e gruppi affermati per celebrare il trentennale. Around the Rock è una delle rassegne più longeve del panorama musicale ravennate.

Nato con gli obiettivi di esplicitare e favorire l’espressione artistica, dare continuita? all’offerta musicale giovanile e qualificare l’offerta, dal 1988 il festival e? stato non solo la cornice di esibizioni con grande partecipazione ma anche contenitore di meccanismi di partecipazione e collaborazione da parte dei giovani musicisti.

Con questa trentesima edizione il festival torna con tre serate (da giovedi? 13 a sabato 15 aprile, con inizio concerti alle ore 21) che vedono sul palco dell'Almagia? diciassette band del territorio, in un incontro di generi e influenze musicali eterogeneo di grande qualita?.

Nella prima serata del festival, giovedi? 13 aprile, ad avvicendarsi sul palco saranno i giovanissimi The First Page, con il loro pop in italiano, i Desert Astronaut, band stoner dalle sonorita? fuzz e abrasive, Nictagena, con una proposta musicale elegante e “interstellare”, i Kuf, con il loro indie rock italiano, e infine The Manifesto 1789, band rock psich/new wave dalle forti influenze ‘70 e ‘90.

Nella seconda serata di venerdi? 14 aprile il festival riparte con Triceratopo, band grindcore dalle sonorita? serrate e aggressive; sara? poi la volta di Overnaut, con il loro pop rock alternativo, Mondo Caos, gruppo stoner a tinte metal, Infinite Monkey Theory a proporre il loro tropical punk, Edna Frau, quartetto electro indie in uscita con il nuovo EP Fail in everything you can, e concludere la serata Asianoia, con un mash up che va dall’indie, al post punk, passando dal cantautorato italiano.

Nella terza e ultima serata di sabato 15 aprile, il festival vede sul palco dell’almagia? Gio Gasdia Band, con un indie tra testi poetici e atmosfere calde, poi Relicta, giovane band dalla proposta rap/metal a cavallo tra ‘90 e 2000, quindi Parenti, combo rock ricca di controtempi e ritornelli aperti. Si prosegue con i Next Time Mr Fox, pronti a far saltare l’Almagia? a tempo di metalcore, Nannibiuss & Friends, formazione demenziale a tinte rock, e infine Brando, in un esordio direttamente dal palco dell'Almagia? della band del cantautore indie italo-francese.

Tre serate che riportano alle Artificerie Almagia? un festival storico e importante per la creativita? e la musica giovanile. Un’occasione per scoprire alcuni tra i migliori gruppi di Ravenna e un punto di partenza per nuove sinergie e occasioni per la musica live del territorio.

All’interno della manifestazione verra? inoltre presentato il video I am a musician today, che documenta il lavoro fotografico svolto da Marco Parollo all’interno di Misto, il music market che non c’era riprendendo una rielaborazione del progetto I am a Musician gia? presentato in due precedenti edizioni all’Around the Rock Festival, a cura di Emiliano Biondelli e Filippo Molinari.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito. Around The Rock e? organizzato da Norma Aps in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedi? 13 aprile

The Manifesto 1789

Trio lisergico Ravennate, Rock Psich/New Wave con influenze anni ’70 e ’90, presentano la nuova line set con pezzi inediti. Alle spalle un disco che ben si e? affermato sulla stampa nazionale dal titolo “Maximilien”. Il loro secondo disco, in uscita a settembre 2023.

Kuf

I Kuf cantano in italiano perche? pensano in italiano.Il loro nome potrebbe significare tante cose, potrebbe essere presa in prestito da una lingua esotica, potrebbe essere un'esclamazione di disappunto, potrebbe perfino essere un acronimo, invece no, non lo e?.

Nictagena

Il nome “Nictagena”, nome scientifico del fiore “Bella di notte”, si associa all’attivita? musicale di Walter Tocco intrapresa vent’anni fa. Sul palco di Around the Rock presentano il loro ultimo progetto: LUNATICA, un’esplorazione celeste, ma in realta? molto terrena nei suoni, con chiari influssi del rock anni Novanta.

Desert Astronaut

Desert Astronaut e? un gruppo Stoner fondato nel 2020. Con toni decadenti, chitarre sporche e un approccio aggressivo la band racconta di un lungo viaggio che prevede una discesa alla scoperta di se? stessi e del mondo. Il tutto avviene in un contesto ostile che calpesta tutto cio? che tocca.

The First Page

La prima pagina, quella che cattura e introduce alla musica del gruppo. I giovanissimi The First Page sono Ottavia Salerno, alla tastiera Lucia Bazzi, Dario Calestani alla batteria e Matteo Franchini alla chitarra. Salgono nuovamente sul palco di Around The Rock per proporre il loro pop inedito in italiano.

Venerdi? 14 aprile

Asianoia

Asianoia e? un gruppo indie rock italiano formatosi a Ravenna nel 2021. Il sound del gruppo viene plasmato da differenti influenze, dall’indie fino al post punk, dal rock alternativo al cantautorato. Ne viene fuori un prodotto originale ed inedito, certamente contaminato e difficilmente inscrivibile all’interno di un genere predefinito.

Edna Frau

Post Punk e Electro Indie da Ravenna attiva dal 2021. Il quartetto formato da Andrea Fioravanti (Postvorta), Vins Baruzzi (The Doormen), Federico Guardigni ( Sunday Morning), Seppia Foschini (Postvorta) con il disco d’esordio“ My Ego is bigger than Yours”, uscito nel 2022 si e? fatto notare con menzioni speciali sulle piu? importanti testate musicali. In uscita il 28 aprile il nuovo EP “Fail in everything you can”.

Infinite Monkey Theory

Il loro nome richiama il teorema della scimmia infinita. Diverse influenze per un mash-up che loro stessi definiscono Tropical Punk, dalle sonorita? irresistibilmente coinvolgenti. “A Wonderful Waste Of Time” e? il loro ultimo album ed e? uscito nel 2019.

Mondo Caos

I Mondo Caos sono una band senza compromessi, un poderoso muro sonoro che emerge da chitarre potenti e distorte, come da tradizione stoner/metal. Un macro-genere in cui identificare la band ravennate che non dimentica di rendere tributo alle influenze della scena grunge di meta? anni '90.

Overnaut

Overnaut sono un band alternative pop rock italiana nata a Ravenna nel 2013. Voce, chitarra, basso, tastiera, batteria e cori al servizio di brani pop con arrangiamenti che viaggiano tra influenze indie e punk rock. Canzoni veloci e dinamiche che intervallano a ballad e a brani piu? cantautorali.

Triceratopo

Band fondata nel 2018 a Ravenna, sale sul palco di Around The Rock con una nuova Line up, Emanuele De Carli alla chitarra, Enrico farina al basso, Alan Lanconelli alla chitarra, Sabina Morgagni alla batteria e Emiliano Melandri alla voce, per proporre un black-slunge grindcore fatto di suoni preistorici serrati e altamente distorti.

Sabato 15 aprile

Brando

Jules Brandolini, e? un cantautore indie di 33 anni. La voce potente e le melodie malinconiche, rendono la proposta tra rock, indie e cantautorato un’esperienza unica, a tinte pastello . La musica di Brando e? influenzata da diverse tradizioni musicali, dalla chanson francese alla musica pop italiana, e la sua attitudine artistica e? riflessiva e introspettiva.

Nannibiuss & Friends

Nannibiuss and friends nascono nel lontano 2012, da un incontro quasi casuale tra il Maestro Nannibiuss e i suoi friends. Da qui nasce un’amicizia che li ha portati a mettere su un Centro Malessere tra punk e rock demenziale, perche? come diceva Freak Antoni “Se uno s'impegna puo? star male ovunque.”

Next Time Mr. Fox

Riff metallici, attitudine hardcore e voci old-school metalcore, sono questi gli ingredienti fondamentali che contraddistinguono i Next Time Mr. Fox. Negli anni hanno condiviso il palco con Comeback Kid, Within Destruction, Destrage, Our Hollow Our Home, Defamed. Di recente uscita il loro nuovo EP ‘Babylon’, che include anche una traccia col featuring di Alex Taylor, frontman dei Malevolence.

Parenti

I Parenti nascono dalle ceneri di due vecchie band della zona: I "Jackson's Relatives", portano la calda voce e la spina dorsale del gruppo, basso e batteria; i "Last Fairy Tale" concludono aggiungendo le squillanti note delle chitarre. Il mantra della band e? molto chiaro. Delay, controtempi e ritornelli aperti. Delay, controtempi.. Delay..

Relicta

Quattro giovanissimi ravennati. Basso, batteria, chitarra e voce per un Hardcore-metal con incursioni rap inciso nel loro primo ep sperimentale "Relicta" nell'estate del 2020. Il loro stile e? spensierato e senza un apparente limite, insieme all’idea di un concept post apocalittico.

Gio? Gasdia Band

Il progetto della cantautrice Gio? Gasdia si sviluppa nel 2018: con l’etichetta indipendente PMS Studio pubblica nel 2019 “Crisalide”, LP da nove inediti in cui testi poetici e atmosfere calde si fondono a sonorita? ispirate all’indie-rock e alla psichedelia. La band si esibisce sul palco di Around The Rock con la nuova formazione: Gio? Gasdia, voce e chitarra ritmica, Chiara Rotondi al basso, Federico Calestani, armonica e cori e Riccardo Chiurazzi alla batteria.