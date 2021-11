Sculture di cioccolato e golose specialità regionali in piazza con "Art&Ciocc"

Torna a Ravenna per la XIII edizione, Art & Ciocc, il Tour dei Cioccolatieri, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale. Da giovedì 11 a domenica 14 novembre, dalle 9 alle 21, in Piazza del Popolo gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria.

Si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari: cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo ovvero che non subisce la tostatura, un processo che determina la perdita di alcuni nutrienti come vitamine e sali minerali meno resistenti al calore. Ma non solo, visto il successo delle scorse edizioni non mancheranno momenti dedicati alla didattica con lezioni e degustazioni alla scoperta del cibo degli dei.

“Ritorna in città un evento molto atteso al quale siamo particolarmente legati – afferma l’assessora a Commercio e artigianato Annagiulia Randi – perché rappresenta una vetrina di qualità in grado di creare un polo di attrazione sia in termini turistici che commerciali. Inoltre, ospitare l’eccellenza dei maestri cioccolatieri in concomitanza con l’evento sportivo della maratona significa offrire due importanti iniziative per la promozione di Ravenna. La gastronomia è sempre di più un tema trasversale che richiama estimatori e curiosi e, in particolare, valorizza il nostro centro storico e le nostre attività produttive in questo particolare momento di ripresa economica”.

“E’ dal 2008 che si tiene questa grande festa del cioccolato artigianale con tanti stand di prodotti regionali – sottolinea il Presidente Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli - Dopo la pausa dello scorso anno, siamo pronti ora ad accogliere i maestri cioccolatieri artigianali che proporranno golose specialità regionali ed anche oggetti e sculture di cioccolato”.

Programma e appuntamenti

Apertura degli stand dei cioccolatieri da giovedì 11 a domenica 14 novembre dalle 9 alle 21. I laboratori del cioccolato a cura di Caffè il Nazionale, con il maestro Francesco Scarfati, sono: sabato 13 novembre dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 18 alle 19 "Laboratorio come nasce un cioccolatino"; domenica dalle 10:30 alle 11:30 dalle 18 alle 19 "Come creare un personaggio in cioccolato".