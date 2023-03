L’arte e l’anima di Frida Kahlo per i diritti delle donne

Nell'ambito delle iniziative che il Comune di Cotignola prevede per la Giornata internazionale della donna, la biblioteca 'Luigi Varoli' propone la mostra "Frida Kahlo: heart&art. L’arte e l’anima di Frida in una mostra bibliografica". La mostra, allestita all’interno dei locali della biblioteca, inaugura mercoledì 8 marzo alle 18.30 con presentazione e conferenza rivolta al pubblico adulto a cura della curatrice della mostra Lisa Emiliani, atelierista e operatrice della cooperativa Il Mosaico. L’esposizione proseguirà fino a domenica 19 marzo.

La mostra è una narrazione della vita di Frida in prima persona, attraverso le tematiche affrontate nelle sue opere pittoriche e nelle sue parole, dall’amore per Diego Rivera e per il Messico, l’importanza e l’attaccamento alle tradizioni e alla famiglia, il dolore e la presenza costante della morte come compagna di vita, ma una presenza che Frida ha accolto con grande coraggio trasformandola in un’amica e confidente con la quale ritrovarsi nel tradizionale giorno dei morti come si festeggia in Messico. La biblioteca propone anche visite guidate su prenotazione per le scuole della primaria e della scuola secondaria di primo grado a cura della curatrice stessa.

L’esposizione proseguirà fino a domenica 19 marzo, con visibilità durante gli orari della biblioteca (dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12, sabato dalle 9 alle 12.30) e con apertura straordinaria in occasione della Segavecchia, nelle giornate di sabato 18 marzo dalle 15.30 alle 18.30 e domenica 19 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.