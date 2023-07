Arte, foto e rave: triplo appuntamento a Palazzo San Giacomo

Indirizzo non disponibile

Sabato 15 luglio alle ore 18:30 a Palazzo San Giacomo di Russi verrà presentato il catalogo della mostra “Siembra Directa. L’arte che sta dalla parte del suolo” a cura di Alessandra Carini e Paolo Pileri inaugurata lo scorso 23 giugno. La mostra, promossa dal Comune di Russi e patrocinata da Politecnico di Milano e Ordine degli Architetti di Ravenna, indaga la delicata tematica del suolo, la sua importanza e il suo sfruttamento. Le opere site-specific di Oscar Dominguez e Ana Hillar dialogano col palazzo e con il materiale fotografico e video concesso da ISPRA e SIPe, che accompagnano lo spettatore in un viaggio tra azione artistica, situazione attuale e approccio scientifico. Il catalogo, con i testi dei curatori, le foto di Marco Parollo e il progetto grafico di eee studio, è stato realizzato grazie a Qu Lighting, azienda del territorio specializzata in materiale illuminotecnico. Ospite d’eccezione dell’incontro sarà Nicola Montalbini che racconterà le sue illustrazioni per il libretto del Ravenna Festival dedicato quest’anno a Le città invisibili di Italo Calvino. Subito dopo l’incontro infatti, nella meravigliosa cornice del giardino retrostante a Palazzo San Giacomo, appuntamento speciale del Festival dal titolo “Un rave classico” che inizierà alle ore 20 e durerà fino a notte fonda.