Museo dell'arte e della moda: lo "Studio Luce" di Paolo Roversi trova casa al Mar

Un grande allestimento che si sviluppa sui tre piani espositivi del Mar e che racconta tutta l'esperienza artistica di un grande artista di Ravenna. E' questa l'essenza della mostra "Paolo Roversi - Studio Luce", a cura di Chiara Bardelli Nonino che trova casa nel Museo d'arte ravennate e sarà visitabile dal 10 ottobre al 10 gennaio.

L'esposizione costituisce un’occasione unica per conoscere a fondo il lavoro del grande fotografo ravennate. Dal 1973 Paolo Roversi lavora a Parigi, nel suo atelier in Rue Paul Fort (lo Studio Luce che dà il titolo alla mostra), ma nelle opere esposte sono numerosi i rimandi a Ravenna, città natale e luogo che più di ogni altro ha influenzato il suo immaginario.

"Paolo Roversi - Studio Luce" comprende molte immagini, in una serie di accostamenti e sovrapposizioni sorprendenti. Ad aprire il percorso espositivo le sue prime fotografie di moda e una serie di ritratti di amici e artisti che si alternano a still life di sgabelli raccolti in strada o a quelli della Deardorff, la macchina fotografica con cui Roversi scatta da sempre.

In mostra anche alcuni dei lavori più recenti dell’ artista, dagli scatti per il Calendario Pirelli 2020 a immagini di moda mai esposte, frutto del lavoro decennale per brand come DIOR e Comme des Garçons e per magazine come Vogue Italia.

In occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, è presente un’ampia selezione di scatti provenienti dall’archivio dell’artista che celebrano e reinventano la figura della “musa”, un rimando ideale alla Beatrice della Divina Commedia, qui interpretata in chiave contemporanea da donne iconiche come Natalia Vodianova, Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna.

Orari: 9-18 dal martedì a domenica, lunedì chiuso. Ingresso: 9 euro intero; 7 euro ridotto e gruppi; 5 euro studenti e insegnanti.