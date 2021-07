Arte, musica, cappelletti e celebrazioni alla Festa del pubblico voto

Indirizzo non disponibile

Da giovedì 22 a domenica 25 luglio Bagnara di Romagna celebra la Festa del pubblico voto, che porterà in paese spettacoli, una mostra e diverse iniziative che affiancano il programma religioso. Si tratta della festa più antica di Bagnara di Romagna e affonda le sue radici nel 1631, quando la comunità chiese alla Madonna dei Camangi di preservare la comunità dalla peste.

Gli appuntamenti religiosi saranno giovedì 22 luglio alle 19.30 con il rosario sull'argine del fiume e a seguire la santa messa; venerdì 23 luglio alle 19.30 rosario e messa al cimitero; domenica 25 luglio alle 11 messa solenne del Pubblico voto nella chiesa arcipretale.

Per gli spettacoli in piazza Marconi, venerdì 23 luglio il concerto del trio guidato dal cantautore bagnarese Andrea Grossi; sabato 24 luglio Giorgio e le magiche fruste di Romagna; domenica 25 luglio Ricky Portera canta Lucio Dalla e gli Stadio con Gigi Puzzo e il bagnarese Granito Morsiani. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21.15 e sono ad accesso gratuito.

La gastronomia offrirà ai visitatori quattro alternative: in piazza Marconi alla Locanda e da Guido, e in piazza Francucci "Il Cappelletto" della Pro Loco e specialità pugliesi da "Il Molinello", a cui si aggiunge in piazza IV Novembre "Degusto con gusto" con una scelta di vini e birre di qualità.

Per tutta la durata della festa sarà visitabile nella Rocca sforzesca la mostra di pittura "Piccoli quadri raccontano", a cura di Giordano Sassatelli (la sera dalle 20 alle 23, la domenica anche al mattino dalle 10 alle 12.30).

Venerdì 23 luglio alle 20.45 nei giardini della Rocca sforzesca di Bagnara si terrà "Parole dal mondo", letture per bambini in albanese e rumeno a cura della biblioteca di Bagnara, nell'ambito del progetto nazionale "Mamma lingua".

Sabato 24 luglio nella Rocca ci sarà una visita guidata al Museo del castello e alla Rocca (è possibile scegliere tra due turni: alle 18 e alle 19); a seguire, aperitivo curato dall'azienda agrituristica biologica "I Cuori". Prenotazione obbligatoria allo 0545 905540, oppure museodelcastello@comune.bagnaradiromagna.ra.it.