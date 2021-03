Arte, musica e poesia online per omaggiare il Sommo Poeta

Dal 20 marzo si preparano cinque giorni di intensi appuntamenti per celebrare il settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri a Faenza, eventi che, data la situazione pandemica, si svolgeranno in modalità on line.

Si comincia sabato 20 marzo, alla Casa-Museo di Raffaele Bendandi (via Manara 17 – Faenza) dove l’associazione ‘La Bendandiana’ proporrà, fino a giovedì 1° aprile, la mostra ‘La Divina Commedia, Dante e la scienza’. La stessa iniziativa si sposterà, dal 3 al 25 aprile, nella sede centrale della Bcc (piazza della Libertà 4 – Faenza). Inaugurazione on line, sabato 20 marzo alle 18, con un video sui canali social e sul sito web dell’associazione ‘La Bendandiana’. L’esposizione propone il tema della scienza nelle opere di Dante; in mostra opere di Pietro Lenzini, Gian Franco Morini detto ‘Il Moro’, Davide Caprili, Roberto Gianinetti e Carlo Cappelli. Informazioni al numero: 338.8188688 e alla pagina Facebook ‘osservatorioraffaelebendandi’.

Sempre sabato 20 marzo, alle 20.30, sulla pagina Facebook del Rione Rosso, il giornalista Claudio Ossani e la medievalista Martina Fabbri Nuccitelli, modereranno l’incontro in streaming: ‘Da San Nevolone a Dante Alighieri, otto secoli di storia e di cammini’. Interverranno lo storico Mattia Randi ed esponenti dell’associazione ‘Il cammino di Dante’.

Da domenica 21 fino a martedì 23 marzo, in occasione della Giornata mondiale della poesia, l’associazione ‘Independent Poetry’ proporrà ‘Tre minuti per Dante’, ciclo di video-letture online (pubblicate sulla pagina Facebook e canale YouTube dell’associazione, ogni giorno alle ore 15, alle 18 e alle 21) dove nove autori contemporanei, invitati a scegliere alcuni versi della Commedia, li ricollegheranno alla propria produzione poetica. Tre autori si confrontano con l’Inferno, tre con il Purgatorio e tre con il Paradiso. Partecipano al progetto: Ilaria Boffa, Martina Campi, Nadia Scappini, Gianfranco Lauretano, Sandro Pecchiari, Francesco Sassetto, Giancarlo Sissa con Alessandra Gabriela Baldoni e Carlo Tosetti con Francesca Tuscano che si confronteranno sul tema ‘La poesia di Dante e il senso del suo messaggio a settecento anni dalla morte. Dante come maestro contemporaneo: cosa nasce dall’incontro fra i poeti di oggi e la Commedia?’.

Il 24 marzo la conferenza digitale ‘Quando in Faenza’, evento curato dall’associazione ‘Fatti d’arte’, patrocinato dal Comitato nazionale ‘Dante700-Mibact’. Primo appuntamento (alle ore 18.30): ‘Dante e i Faentini’, a cura di Stefano Drei e Francesco Sanchini, un’occasione per rivivere le tracce che la nostra città ha lasciato nella vita e nell'opera del Poeta. Seconda conferenza on line il 7 aprile.

Il 25 marzo 2021 è il ‘Dantedì’, la Giornata nazionale dedicata a Dante. Tante le iniziative che anche Faenza riserva al Sommo. Sui canali social e You Tube della Biblioteca Manfrediana, l’inaugurazione digitale di ‘Omaggio a Dante’, esposizione virtuale nella Sala del Settecento di edizioni dantesche e di materiale documentario. Faranno parte del percorso espositivo un incunabolo del 1477 stampato a Venezia, cinque edizioni del XVI secolo, fra le quali una stampata da Francesco Marcolini, ricca di un centinaio di xilografie, definite le «prime illustrazioni moderne della "Commedia"» e alcune edizioni moderne. Sempre la Manfrediana, in collaborazione con Stefano Drei, avvia l’iniziativa ‘Una terzina al giorno’, servizio che, tramite WhatsApp, invierà una terzina al giorno della Divina Commedia. Per iscriversi, è necessario inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero 333.2314278. Sempre il 25 marzo, ‘Il dantismo nella poesia italiana contemporanea’: nel sito dell’associazione ‘Independent Poetry’, nel sito dell’associazione ‘Independent Poetry’, verrà pubblicato un contributo critico sul dantismo nella poesia italiana contemporanea, prendendo le mosse da ‘Tre minuti per Dante’. L’intero progetto confluirà nella pubblicazione di un volume pubblicato dalla casa editrice locale WhiteLine. Sotto il Patrocinio del ‘Comitato nazionale Dante-700-Mibact’, l’associazione Fatti d’Arte, ha preparato per gli studenti ‘Box dantesche’, scatole contenenti giochi letterari, il ‘Bignami’ della Divina Commedia creato ed editato da Stefano Drei, origami abbinati ai versi più celebri di Inferno, Purgatorio, Paradiso, un fumetto dedicato a ‘Dante e i faentini’ oltre a una lezione digitale con alcuni attori dell'associazione Fatti d'arte e Stefano Drei. Anche il Mei, Meeting delle etichette indipendenti, è al lavoro per allestire l’Orchestra giovanile suoni & musica per Dante composta da musicisti under 35 che si renda disponibile a realizzare una pièce musicale che omaggi Dante durante le principali fermate del Treno di Dante. Informazioni alla pagina internet: www.meiweb.it/2021/01/11/aaa-cercasi-musicisti-per-orchestra-giovanile-suoni-musica-per-dante/.