Una primavera d'arte a palazzo settecentesco: gli scatti di Paolo Roversi e le opere contemporanee

Durante la primavera nuovi orari di apertura del palazzo settecentesco di Maison Random a Ravenna che ospita la mostra permanente dedicata al fotografo di moda Paolo Roversi e una collezione d'arte contemporanea. I suggestivi ambienti del palazzo in via Gardini accolgono, per la nuova stagione espositiva, nuovi scatti del maestro Roversi, che arricchiscono la collezione esistente in continua evoluzione. Al Piano Nobile, una successione di saloni affrescati accolgono i visitatori creando un dialogo con i segni del tempo e della storia. Ogni salone assume, all’interno del palazzo, una propria atmosfera, una tensione artistica che si crea tra l’architettura e i pezzi di arte contemporanea, gli arredi e le antichità provenienti dalla Persia, dall’Africa, dalla Cappadocia. Una proposta ancora una volta unica per un luogo unico.



Il Palazzo è uno degli edifici più imponenti della città: con i suoi tre piani, venne edificato nel 1774 su progetto di Domenico Barbiani per conto della famiglia Guiccioli, dimora di famiglie nobili, ha contato visitatori del calibro di Stendhal, Byron, Klimt e tanti altri, diventato in seguito Circolo Cittadino, oggi è uno spazio per l’Arte e la Cultura. Situato nella zona Dantesca, in pieno centro storico. La Cappella ospita in mostra permanente gli scatti di Paolo Roversi (1947), uno dei più grandi maestri della fotografia del 21° secolo (ravennate di nascita e parigino di adozione) che raccoglie una collezione di fotografie di nudo delle top model che hanno collaborato con il Maestro nel corso della sua carriera, da Kate Moss a Guinevere van Seenus, passando per Kristen McMenamy, Audrey Marnay, Kirsten Owen, Stella Tennant, Devon Aoki e altre. “Capace come pochi di rendere magici i suoi scatti, Roversi è stato spesso definito un ‘pittore di immagini’”.



L’accesso prevede un contributo di 10 euro, il cui ricavato è destinato a supportare il progetto artistico e lo sviluppo culturale della città. Orario dal 01 Aprile al 03 Giugno: Venerdì e Sabato dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Aertura speciale: 24,25,30 Aprile / 01 Maggio. Ultimo accesso alle 12:30 e alle 17:30. Accesso contingentato.