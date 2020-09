Arte, sport, spettacoli e mercatini alla nuova edizione della "Farini Social Week"

Torna anche quest’anno dal 3 al 10 ottobre la Farini Social Week, la quarta edizione della settimana di iniziative, eventi, laboratori e mostre, realizzata da CittAttiva per conoscere, far conoscere, animare e vivere in armonia il quartiere Farini, che si estende tra la Rocca Brancaleone e il Museo d’Arte, tra la stazione ferroviaria e via Diaz.

“E’ un evento che saluto con rinnovata emozione – afferma l’assessora alle Politiche giovanili e all’Immigrazione Valentina Morigi – perché celebra la socialità e i rapporti di fiducia e buon vicinato che è importante recuperare, pur con le dovute precauzioni sanitarie, dopo il lockdown. Auguro a tutti di partecipare alla festa con lo spirito di solidarietà e condivisione che l’ha ispirata e che la rende molto attesa ormai da quattro anni”.

In rispetto alle normative anti-Covid, le iniziative sono pensate per poter essere fruite da tutti in sicurezza e serenità, ma l’idea alla base della rassegna non cambia: sono infatti gli stessi cittadini a essersi attivati per la realizzazione degli eventi, poiché lo spirito della festa risiede nella cittadinanza attiva e nella collaborazione, ora più che mai. Conoscersi tra vicini di casa e di quartiere, instaurare relazioni e connessioni tra il quartiere e la città, stare insieme, organizzare attività, prendersi cura degli spazi, sono alcune delle azioni che, messe in pratica quotidianamente, possono aumentare la qualità della vita all’interno di un quartiere e di una città tutta.

Programma

Sabato 3 ottobre

ore 10.30 Giardini Speyer – Puliamo il mondo. Due ore a spasso per il quartiere a far pulizia. Noi portiamo guanti, sacchi, raccoglitori di rifiuti.

In collaborazione con Legambiente.

ore 12.30 Giardini Speyer - I telai di Galla Placidia. Installazione artistica fra gli alberi dei giardini Speyer di Laura Rambelli

ore 14.30 Rocca Brancaleone - SportInGarden 3a edizione. Vieni a provare e vedere le attività delle associazioni sportive della città: Yoga mamma/bimbi/ragazzi/in gravidanza, Pilates, Armonizzazione Musicale, Tai Chi, balli sportivi, ballo country, musica e danza africana, In collaborazione con RoccaLab, SpazioKaruna, Cowboys & Angels asd, Takadum, You and Me, Vidya Yoga Ravenna, White Tiger asd

ore 15.45 Piazzale Farini – Sottocasa 2.0: film di famiglia, fotografie, racconti in bicicletta. Sguardi in camera vi porta in bicicletta per scoprire attraverso i film amatoriali e di famiglia degli anni ‘50 e ‘60 come è cambiato il quartiere e il centro. Prenotazione obbligatoria al 339.3311442; in collaborazione con: Comune di Ravenna, Ordine degli Architetti, Cooperativa San Vitale, FIAB Ravenna, ACER Ravenna, Home Movies

ore 18 Rocca Brancaleone – Volto Rivolto Stravolto. Alla ricerca di se stessi attraverso gli altri. Inaugurazione della mostra personale di Andrea Pola, a cura di Eleonora Savorelli in collaborazione con Federico Minghetti e Giulia Filipponi. La mostra sarà visitabile fino al 10 ottobre dalle 18 alle 23.

ore 18.30 Giardini Speyer – proiezione di vedute della città attraverso film di famiglia, sonorizzata dal vivo da Massimiliano Renzi (Clash Disko) e a seguire Pic nic al parco ai Giardini Speyer (a cura di Grinder Caffè). Info e prenotazioni menu al 339.3311442

Domenica 4 ottobre

ore 11-12.30 Pallavicini22 Art Gallery, viale Pallavicini 22 - Finissage della mostra I luoghi della mia mente di Tommaso Martines, a cura di Vincenzo Cignarale. Info: 349.5706280

ore 17-20 Pallavicini22 Art Gallery, viale Pallavicini 22 - Finissage della mostra I luoghi della mia mente di Tommaso Martines a cura di Vincenzo Cignarale. Info: 349.5706280

Martedì 6 ottobre

ore 10 CittAttiva, Via Carducci 14 – L’allattamento si prende cura delle mamme, dei bambini e del pianeta

Incontro de La Leche League Italia con informazioni e sostegno per chi allatta e chi desidera allattare il proprio bambino. Prenotazione obbligatoria 349.1026731

ore 15 viale Farini - Vieni al Mercato Contadino! Gusta le stuzzicherie dal mercato contadino, prendi il ricettario di quartiere edizione 2020 e gioca un po’ con il clown.

Giovedì 8 ottobre

ore 15 Via Venezia 26 – Sportello ESC per giocatori d’azzardo patologici e famigliari. Open day per insegnanti, educatori, operatori sociali, allenatori, persone curiose: può succedere a tutti di “ammalarsi” di gioco d’azzardo; tutti possono aiutare familiari o amici in questa situazione. Quand’è che si gioca “troppo”? Per saperne di più...

ore 17 Giardini Speyer - Letture animate a cura di Nati per Leggere. In collaborazione con Libreria Dante. Numero limitato, prenotazione obbligatoria a cittattiva@comune.ra.it oppure 3429080614

Venerdì 9 ottobre

ore 17 – Altre storie: passeggiando insieme da Porta Serrata con Carla Braggion del gruppo facebook Ravenna a Tréb. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 320.2213952

Sabato 10 ottobre

ore 10 CittAttiva, Via Carducci 14 – Andiamo insieme al MAR. Per il gruppo ingresso a pagamento, ma visita guidata gratuita alla mostra di Paolo Roversi.

In collaborazione con MAR. Iscrizione obbligatoria: scrivendo a cittattiva@comune.ra.it oppure al 349.6481710

ore 15 CittAttiva, Via Carducci 14 – Housing First: prima la casa. Vieni a scoprire Housing First attraverso il gioco Housing Cards e il documentario The passengers. Housing First è un metodo di contrasto all'homelessness e di consolidamento della stabilità abitativa, che basa sulla casa e sull'autonomia i propri principi fondamentali. A cura del Consorzio di Cooperative Sociali SolCo

ore 16 Giardini Speyer – Sganapino contro il Vampiro. Torna il nostro burattinaio preferito Massimiliano Venturi per concludere la rassegna Burattini alla Riscossa

ore 18 Pallavicini22 Art Gallery, viale Pallavicini 22 - Apertura della mostra di Michela Mangani, Forme del fuoco e dell’acqua, a cura di Vincenzo Cignarale.