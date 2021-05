Arte urbana: Marco Miccoli presenta la guida dei murales di Ravenna

Prezzo non disponibile

Domenica 16 maggio, alle ore 18:00, Marco Miccoli presenta il libro Ravenna Urban Art Guide 2021, la prima raccolta mai realizzata di tutti i murales di Ravenna. La presentazione avverrà in un luogo d’eccezione, la motonave Stella Polare attraccata in testa al canale Candiano. Per l’occasione verrà allestita una mostra temporanea curata da Bonobolabo e MAG- Magazzeno Art Gallery, dove verranno esposti alcuni degli artisti presenti nella guida.

Ravenna Urban Art Guide 2021 nasce dalla volontà di offrire un’immagine alternativa della città di Ravenna tramite un percorso caratterizzato dalle opere di arte urbana della città. Per ogni opera è indicato l’artista, il nome dell’opera, l’anno di realizzazione, una breve biografia dell’artista e l’indirizzo, ma non il numero civico, affinché il visitatore possa scovarle da solo, lasciandosene sorprendere nel percorso conoscitivo della città. Alcuni tra gli artisti presenti all’interno della guida: Basik, Biancoshock, Blub, Ericailcane, Jim Avignon, Millo, Kobra, ZED1.