Arte, viaggio e storia: due nuovi appuntamenti per il Ravenna Festival

Nell’ambito del programma di Ravenna Festival, la compagnia Le belle bandiere presenta due spettacoli che raccontano la bellezza delle collaborazioni, degli esperimenti, della commistione tra le arti, del viaggio nella storia. Due opere, due drammaturgie originali, entrambe frutto di relazioni artistiche di lunga data.

Al Teatro Rasi di Ravenna, martedì 11 luglio alle ore 21 sarà in scena “Se resistere dipende dal cuore - ascoltando Amelia Rosselli”, di e con Elena Bucci e Luigi Ceccarelli, mentre martedì 18 luglio alle ore 21 sarà in scena “Due Regine - Elizabeth Tudor vs. Mary Stuart. Mary Stuart vs. Elizabeth Tudor” di e con Elena Bucci e Chiara Muti.

“Se resistere dipende dal cuore” è un melologo che ci porta nella Roma della seconda parte del ‘900, dove era naturale l’incontro e lo scambio tra poeti, musicisti, scrittori, registi di cinema, teatranti, filosofi. Incontriamo la poetessa Amelia Rosselli, figlia di Carlo Rosselli, martire politico ucciso in Francia dai fascisti, ironica, straziante, antica e modernissima. La musica elettronica di Luigi Ceccarelli trae dal vivo tutti i suoi suoni dalla voce di Elena Bucci, la elabora, la moltiplica, la deforma e ci restituisce un abbraccio misterioso e medianico con la voce, le poesie, le interviste di Amelia. “Da tempo collaboro con Luigi e so che ogni viaggio ci conduce a nuovi esperimenti di comunicazione tra drammaturgia musicale e testuale, voce e suono” – scrive Bucci – “la ricerca, sospesa tra la precisione e il mistero telepatico dell’improvvisazione, ci riporta alle radici sorelle delle nostre diverse arti.” “ll nome di Amelia Rosselli evoca immagini ed emozioni spesso contrastanti. Ho raccolto i più svariati materiali su di lei: interviste, biografie, racconti, foto. E il suo mistero non si dissolve, ma cresce. Amelia sa fuggire lasciando una scia di domande. È cominciata così una danza che ancora una volta ci ha stupito e non si ferma.”

Lo spettacolo, che vede alle luci Daria Grispino e Andrea Veneri alla diffusione sonora, è co-prodotto da Le belle bandiere, Edison Studio, Nuova Consonanza, Ravenna Festival. Dopo aver debuttato a Roma, ed essere stato ospite alla Domus Aurea, viene per la prima volta rappresentato nella Regione Emilia-Romagna (Teatro Rasi, 11 luglio ore 21).

La settimana successiva è in scena “Due Regine”, dal testo omonimo di Elena Bucci, elaborato, diretto e interpretato insieme a Chiara Muti, uno spettacolo che racconta il conflitto e il fatale legame di Mary Stuart ed Elizabeth Tudor, visto da due registe e attrici che amano intrecciare le loro visioni e passioni. Ecco dunque due regine, cugine e rivali dai diversi destini, in lotta per lo stesso trono, dai caratteri in apparenza opposti, dalle vite avventurose intessute di intrighi, capaci di tenere saldo il potere in un mondo dominato dagli uomini, senza rinunciare ad essere donne, cercando di esprimere fino in fondo la loro personalità e il loro carisma. La storia e il carattere le rendono nemiche fino ad un duello all’ultimo sangue. “La vita dell’una significa la morte dell’altra.” – scrive Bucci – “In vita non si incontrarono mai, ma nel silenzio ombroso dell’Abbazia di Westminster le loro enigmatiche effigi in marmo sono vicine, come le loro tombe. È qui che le immaginiamo, finalmente libere di parlarsi come mai hanno fatto prima, sole nello spazio del teatro, in scena come sempre lo sono state in vita, eppure in modo diverso rivelate. Se in vita si fossero incontrate, se le somiglianze avessero vinto sulle differenze, come sarebbe potuta cambiare la storia?”

Lo spettacolo - luci Vincent Longuemare, drammaturgia del suono Raffaele Bassetti, costumi Marta Benini, Manuela Monti, consulenza al trucco e parrucco Bruna Calvaresi, prodotto da Le belle bandiere con la collaborazione del Teatro Stabile di Napoli e di Campania Teatro Festival/Fondazione Campania del Festival – è andato in scena nel magico Teatro Grande di Pompei per Pompeii Theatrum Mundi. Anche “Due Regine” viene rappresentato per la prima volta nella Regione Emilia-Romagna, ente sostenitore della compagnia. (Teatro Rasi, 18 luglio ore 21)

Nel mese di luglio Le belle bandiere affiancano a questi due progetti spettacoli in repertorio che portano la compagnia in diverse regioni italiane e nel mese di agosto, grazie alla disponibilità del Teatro Comunale di Russi, creano una nuova edizione dello spettacolo “La canzone di Giasone e Medea” che, dopo due presenze in Toscana e nelle Marche, debutterà a Segesta Festival insieme al melologo “Nella lingua e nella spada” (17/19 agosto).



martedì 11 luglio ore 21, Teatro Rasi, Ravenna

Ravenna Festival 2023

SE RESISTERE DIPENDE DAL CUORE

ascoltando Amelia Rosselli

di e con Elena Bucci e Luigi Ceccarelli

su testi di Amelia Rosselli elaborati e interpretati da Elena Bucci

Luigi Ceccarelli performer, live electronics

Andrea Veneri diffusione sonora

Daria Grispino luci, in collaborazione con Max Mugnai

produzione Le belle bandiere, Edison Studio, Nuova Consonanza, Ravenna Festival

con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Russi



martedì 18 luglio ore 21, Teatro Rasi, Ravenna

Ravenna Festival 2023

DUE REGINE

Mary Stuart vs. Elizabeth Tudor

Elizabeth Tudor vs. Mary Stuart

da un'idea e dal testo omonimo di Elena Bucci

elaborazione drammaturgica, regia e interpretazione Elena Bucci e Chiara Muti

luci Vincent Longuemare

drammaturgia del suono Raffaele Bassetti

costumi Marta Benini, Manuela Monti

consulenza al trucco e parrucco Bruna Calvaresi

collaborazione all'allestimento Nicoletta Fabbri

produzione Le belle bandiere

in collaborazione con Teatro di Napoli - Teatro Nazionale e Fondazione Campania dei Festival - Campania Teatro Festival

con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Russi

