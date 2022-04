Artigianato, collezionismo e riuso: decine di bancarelle a “Porto Fuori in Fiera”

Il Comitato Cittadino e “le Magline” di Porto Fuori organizzano per domenica 10 aprile la prima edizione di “Porto Fuori in Fiera”. Mercato del riuso e degli hobbisti, commercianti, produttori e creativi. Il progetto verrà realizzato nella nuova piazza dell’Incontro al centro del paese. L’iniziativa è stata pensata con un occhio di riguardo all’arrivo della primavera e per valorizzare la filosofia del riuso, l’artigianato, i produttori, gli esercenti e la creatività del territorio. “Porto Fuori in fiera” prenderà avvio alle ore 9,00 di domenica mattina e si prolungherà fino alle ore 18,00. Hanno garantito la loro presenza in piazza 60 bancarelle suddivise tra collezionisti, commercianti, espositori creativi di opere dell’ingegno, artigiani, produttori agricoli, associazioni di volontariato ed espositori.