Grandi artisti, gare e show in spiaggia allo Spitfire Contest 2020

Tutto pronto per la settima edizione dello Spitfire Contest, iniziativa in onore di Alessio Lunardini, giovanissimo campione di break dance scomparso tragicamente dopo essere stato investito in via Bellucci il 26 maggio 2014, mentre si recava a scuola in bicicletta.

Quest'anno lo Spitfire Contest si svolge nel pomeriggio di sabato 29 agosto, dalle 15 alle 23, sulla spiaggia del bagno Marina Bay di Marina di Ravenna. L'evento è già conosciutissimo a Ravenna e in Italia, considerate che nelle precedenti edizioni ha portato migliaia di persone ad ammirare la cultura Hip Hop, specialmente la break dance e la street dance, discipline molto amate dai giovani. Non è solo un'occasione per tenere vivo il ricordo di Alessio, ma anche per aiutare i giovani attraverso i valori della cultura Hip Hop.

Per l'edizione 2020 sono state create categorie diverse dagli anni precedenti per poter velocizzare le pulizie e le sanificazioni prima e dopo il ballo; ci sarà un team che si dedicherà solo al settore sanificazione a partire dall'ingresso dello stabilimento balneare. Le categorie delle competizioni sono tre:

1vs1 Under 14;

1vs1 Open;

2vs2 Mixed Style.

Visto che lo scopo dell'associazione è aiutare i giovani artisti, l'evento vede la presenza della giovanissima Radio Immaginaria (età tra 11 e 17 anni), che trasmetterà in diretta.

Gli artisti ospiti di questa edizione sono Nasty Den (Denis Guerrini), Sesé (Serena Ballarin), DJ Nersone, DJ Collo (Davide Del Gaia), Moder (Lanfranco Vicari), Duna (Andrea Scardovi), Denis Di Pasqua, Attilio, Foglia, Frigo, Davide Pazzaglia.