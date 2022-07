Artisti in strada e ombrelloni d'autore con "Punta all'arte e arrivi su Marte"

Due giorni d'arte sono in arrivo in Viale Dei Navigatori a Punta Marina con "Punta all'arte e arrivi su Marte". Appuntamento dalle ore 10 di sabato 16 luglio alle ore 22 di domenica 17 luglio. All'evento partecipano artisti, pittori, scultori, mosaicisti che esporranno le loro opere da studio “en plein air” assecondando le proprie inclinazioni e stili e parteciperanno al concorso dal titolo “Ombrellone d'autore” utilizzando vernici, stoffe carta e altri materiali per personalizzare gli ombrelloni da spiaggia che si trasformeranno nell'arco delle due giornate.

Gli ombrelloni personalizzati e autografati dagli artisti verranno poi esaminati e premiati da una giuria presieduta da Paola Babini (Coordinatrice dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna). Il pubblico presente potrà esprimere la propria preferenza votando l’ombrellone preferito. Gli ombrelloni partecipanti verranno messi all’asta e il ricavato verrà devoluto all’Accademia delle Belle Arti di Ravenna.