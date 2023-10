Gualtieri, Bergonzoni e Bucci: tanti artisti sul palco di Rai Radio3 per ricordare i giorni dell'alluvione

A sei mesi dal 16 maggio 2023, Rai Radio3 organizza una serata in diretta dal Teatro Alighieri di Ravenna per riaccendere una luce sui territori gravemente colpiti dall’alluvione. La serata del 7 novembre avrà come protagonisti donne e uomini d’arte e di spettacolo che declineranno, ognuno con il proprio linguaggio, il tema delle Radici, intese sia come legame con la terra e con le origini, sia come elemento centrale del modello agricolo ed economico duramente colpito da quella tragedia.

A partire dalle ore 20 si alterneranno sul palco: Mariangela Gualtieri, Alessandro Bergonzoni, Matteo Cavezzali, Danilo Rossi con Margherita Spicci, Elena Bucci, il quartetto di Ambrogio Sparagna, Marco Baliani, Gabriele Mirabassi con Giancarlo Bianchetti. Radici è un evento realizzato da Rai Radio3 in collaborazione con il Teatro Alighieri di Ravenna; l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, prenotabili - a partire dalle ore 10 di venerdì 27 ottobre - online sul sito www.teatroalighieri.org o direttamente alla biglietteria del Teatro (via Mariani 2 – tel. 0544 249244).