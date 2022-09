Ascoltare bellezza: l'opera di Giulia Dall’Olio celebra l’equinozio d’autunno

Da venerdì 23 settembre (inaugurazione alle 18) al 3 dicembre nella sala Mosaico della biblioteca Classense, in via Baccarini 3, si può ammirare l’opera che celebra l’equinozio d’autunno nell’ambito della rassegna Ascoltare bellezza. L’opera è un grande lavoro a matita dell’artista bolognese Giulia Dall’Olio, appositamente pensata per celebrare l’alternarsi delle stagioni ed entrare in dialogo con il prezioso elemento musivo del VI secolo d.C. della sala Mosaico.

Dopo gli ultimi interventi realizzati da Piero Pizzi Cannella, Nicola Verlato, Nicola Samorì; Massimo Pulini e Alessandro Pessoli, il ciclo Ascoltare Bellezza ospita un’altra importante presenza artistica contemporanea, protagonista di questo nuovo omaggio alla città ravennate che si rinnova dal 2018.

L’opera è visitabile dal 23 settembre al 3 dicembre. Gli orari di apertura vanno da martedì a sabato, dalle 9 alle 18 e il lunedì dalle 14 alle 18. Chiuso domenica e festivi. L’ingresso è libero.