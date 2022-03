Ascoltare bellezza prosegue con "Siderale", l'opera pittorica di Massimo Pulini

Orario non disponibile

Quando Dal 19/03/2022 al 07/06/2022 Orario non disponibile

Sabato 19 marzo alle ore 18 a Ravenna, in Sala del Mosaico della Biblioteca Classense viene presentato al pubblico Siderale, lavoro pittorico di Massimo Pulini che saluta l'inizio della stagione primaverile, in dialogo fino al 7 giugno con il prezioso elemento musivo pavimentale del VI secolo d.c. ospitato in Sala del Mosaico. Dopo gli ultimi interventi artistici realizzati da Piero Pizzi Cannella, Nicola Verlato, Nicola Samorì e Alessandro Pessoli, il ciclo Ascoltare Bellezza ospita così un altro interessante pittore contemporaneo, protagonista di questo nuovo omaggio alla città ravennate.

Massimo Pulini presenta alla Classense una serie di 59 dipinti su lastre radiologiche che narrano del tempo e dello spazio, della materia e dello spirito, del senso e del sentimento. Partendo da alcuni orologi da tavolo prodotti in Italia e in Francia tra Sette e Ottocento, il pittore conduce un ampio racconto che mette a confronto il ritratto di quegli oggetti temporali con la spazialità siderale. Durante il momento inaugurale Massimo Pulini dialogherà con Pierdomenico Memeo, astrofisico. All'inaugurazione interviene Fabio Sbaraglia, Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna. Ingresso libero.